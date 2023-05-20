Долгое пребывание рядом с денежным деревом, которое в народе еще называют толстянкой, помогает улучшить психическое состояние, снять усталость, снизить уровень стресса. Кроме того, издавна верили, что Денежное дерево свидетельствует о финансовом положении хозяев и даже способно их улучшить. Так как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно не только хорошо росло, но и зацвело — читайте дальше.

Все самые актуальные вопросы по уходу за денежным деревом Факты ICTV поставили нашему постоянному эксперту по растениям Лилиане Лавринец.

Что не любит денежное дерево?

Когда ставите себе вопрос: “Как ухаживать за денежным деревом?”, то прежде всего определитесь, что не нравится толстянке. Это растение не любит тень, поэтому его важно поставить на подоконник светлой стороны дома. А если вы поставите толстянку в тень, то вазон погибнет.

Лавринец говорит, что денежное дерево не любит много воды, а потому полив должен быть умеренным.

Еще один момент, который может загубить вашу толстянку это пересадка, так как растение очень тяжело ее переносит. Поэтому прибегайте к этому шагу только при крайней необходимости, а если уж собрались пересадить денежное дерево, то дождитесь весны.

А что касается остального, то толстянка не является капризным растением.

Почему опадают листья и ветки у денежного дерева?

Поскольку чаще всего толстянку боятся переувлажнить, зная, что она не любит воду, то прибегают к ограничениям, иногда слишком сильным. Из-за отсутствия воды листья, состоящие из большого количества влаги, начинают ссыхаться и даже опадать.

Еще одна причина того, что у денежного дерева опадают листья и ветки, это старость, во время которой совсем немолодое дерево сбрасывает зелень.

Но иногда опадание листьев является нормой, например, в период размножения. Именно тогда денежное дерево сбрасывает листики для того, чтобы выросли новые.

Что делать, если денежное дерево наклонилось?

Если ваша толстянка наклонилась, то это свидетельствует о неправильном уходе, ведь это для каждого растения является первостепенным. Это, как правило, приводит к тому, что сгнивает корень, и денежное дерево начинает клониться вниз. И с этим уже, к сожалению, ничего не поделаешь.

– Если толстянка не просто согнулась, а упала, то стоит взять деревце и поставить в воду для прорастания корней, – объясняет эксперт и дает инструкцию, как это сделать.

Во-первых, нужно осторожно подрезать обе части дерева и поставить верхнюю в воду. После этого срез здорового нижнего участка посыпать толченым углем и выращивать дальше.

Как пересаживать денежное дерево?

Для пересадки толстянки важны многие факторы. И первый это, конечно, почва. Она должна быть предназначена для суккулентов и кактусов.

Вторым моментом, который имеет значение при пересадке денежного дерева, это горшок. Он должен быть невысоким, но широким. При этом посуда обязательно должна быть тяжелой. Если же вы выберете легкий сосуд, то растение может перевесить его и упасть.

Не менее важным фактором для денежного дерева, как и для любого растения, является дренаж. Обязательно положите его на дно горшка.

Когда подготовительный процесс позади, а у вас есть почва, горшок и дренаж, можно переходить к пересадке толстянки методом перевалки. Для этого извлеките растение из горшка с той почвой, что есть, и просто поместите в емкость побольше – уже с новой почвой. Не нужно сбрасывать старую почву из корней — это поможет толстянке легче и быстрее прижиться.

– Важным является и уход после пересадки. Для начала не нужно ставить растение на солнце, пусть будет в тени и прохладе. Особый уход нужен также и листочкам, их необходимо протирать и опрыскивать три раза в неделю, – говорит эксперт.

В таком режиме денежное дерево после пересадки должно находиться около недели.

Если все сделать правильно, то толстянка хорошо перенесет пересадку и даже зацветет.

Приметы, связанные с денежным деревом

С денежным деревом связано много примет. Вот несколько из них:

Если зацвело денежное дерево, то у членов семьи улучшится финансовое положение. Это в целом означает всплеск положительной энергии.

Если толстянка заболела, то денежное состояние хозяев быстро придет в упадок. Если денежное дерево активно растет, то в доме будет счастье и благополучие. Если во время активного цветения и роста денежного дерева загадать желание, то оно обязательно сбудется. Если при пересадке денежного дерева на дно нового горшка положить три монеты, то финансовое положение хозяев улучшится.

— Все же не верьте в приметы, верьте в то, что уход – всему голова, только он поможет вашему растению расти и развиваться, — отмечает Лавринец.

Однако стоит отметить, что денежное дерево обладает не только сакральным эффектом, но и имеет выраженные противовирусные и антибактериальные свойства. Сок растения часто используют в качестве компрессов для облегчения боли от артрита, а еще он помогает обеззаразить раны.

Мякоть толстянки прекрасно снимает боль после укусов насекомых, особенно пчел.