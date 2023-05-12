Перед приготовлением рыбу, как и любой продукт животного происхождения, обрабатывают. Традиционно ее очищают от чешуи, плавников и внутренностей. Однако иногда для блюда требуется более аккуратное филе. Тогда повара начинают упорную борьбу с кожурой, которая находится под чешуей.

О том, как быстро снять кожу с рыбы, рассказывают Факты ICTV.

Как снять кожу с рыбы с помощью ножа

Сперва необходимо очистить рыбу от чешуи, плавников и внутренностей. После этого обязательно промойте ее под водой. Чтобы снять кожу с рыбы, нужно завести острый нож между кожей и мясом. Плотно прижмите нож и проведите вдоль рыбы.

Если нужно очистить крупную рыбу, стоит сначала разрезать ее на куски.

Как снять кожу с рыбы с помощью кипятка

Как и в предыдущем способе, для начала рыбу нужно очистить. Далее необходимо вскипятить воду и ошпарить ею рыбу со всех сторон. Снимите кожу острым ножом.

Как снять кожу с рыбы с помощью морозилки

Иногда кожу можно снять вместе с чешуей. Этот способ облегчит процесс очистки и сэкономит ваше время.

Нужно поместить рыбу в морозилку на 30-40 минут. Она должна затвердеть, но не замерзнуть.

Как снять кожу с рыбы без ножа

Сперва рыбу необходимо очистить от чешуи и отрезать голову. Со стороны обрезанного края нужно пальцами отделять кожу от мяса.

Этот процесс займет больше времени, ведь стягивать кожу нужно постепенно и аккуратно.