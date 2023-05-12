Перед приготовлением рыбу, как и любой продукт животного происхождения, обрабатывают. Традиционно ее очищают от чешуи, плавников и внутренностей. Однако иногда для блюда требуется более аккуратное филе. Тогда повара начинают упорную борьбу с кожурой, которая находится под чешуей.
О том, как быстро снять кожу с рыбы, рассказывают Факты ICTV.
Как снять кожу с рыбы с помощью ножа
- Сперва необходимо очистить рыбу от чешуи, плавников и внутренностей. После этого обязательно промойте ее под водой.
- Чтобы снять кожу с рыбы, нужно завести острый нож между кожей и мясом.
- Плотно прижмите нож и проведите вдоль рыбы.
Если нужно очистить крупную рыбу, стоит сначала разрезать ее на куски.
Как снять кожу с рыбы с помощью кипятка
- Как и в предыдущем способе, для начала рыбу нужно очистить.
- Далее необходимо вскипятить воду и ошпарить ею рыбу со всех сторон.
- Снимите кожу острым ножом.
Как снять кожу с рыбы с помощью морозилки
Иногда кожу можно снять вместе с чешуей. Этот способ облегчит процесс очистки и сэкономит ваше время.
Нужно поместить рыбу в морозилку на 30-40 минут. Она должна затвердеть, но не замерзнуть.
Как снять кожу с рыбы без ножа
- Сперва рыбу необходимо очистить от чешуи и отрезать голову.
- Со стороны обрезанного края нужно пальцами отделять кожу от мяса.
Этот процесс займет больше времени, ведь стягивать кожу нужно постепенно и аккуратно.
Читайте также:Как очистить черешню от косточки — четыре способа