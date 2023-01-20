Посудомоечная машина — незаменимая помощница на кухне для каждой хозяйки. Она идеально и без лишних хлопот моет почти всю кухонную посуду и столовые приборы!

Однако есть вещи, которые не рекомендовано мыть в посудомойке. Например, фарфор, хрусталь, пластик, чугун, изделия из дерева, бамбука, алюминия и др.

Почему нельзя мыть посуду с антигарним покрытием в посудомоечной машине, читайте в нашем материале.

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Посуда с антипригарным покрытием: особенности

Антипригарное покрытие еще называют тефлоновым. Дело в том, что тефлон представляет собой термостойкий полимер, который используется, в частности, для создания антипригарных покрытий для современной посуды.

Сковородки и кастрюли с антипригарным покрытием уже давно покорили сердца тысячи женщин. Ведь такая посуда значительно облегчает приготовление пищи.

Однако антипригарное покрытие требует особого ухода. Такие сковородки нужно мыть лишь мягкой губкой, используя жидкое средство.

Разнообразные порошки не годятся для ухода за тефлоновым покрытием, ведь имеют абразивные частицы, которые способны повредить покрытие.

Также производители такой посуды не советуют использовать железные губки, которые не просто царапают, а портят покрытие. После одной такой чистки сковородку можно отправлять на помойку.

Почему нельзя мыть посуду с антигарным покрытием в посудомойке

Понятно, что антипригарные, тефлоновые и керамические сковородки требуют особого ухода.

А посудомойка способна повредить покрытие и лишить его антипригарных свойств. Дело в том, что в машинке посуда омывается струями горячей воды, а остатки еды и накипи в ней служат абразивом.

После многократного мытья в посудомойке на антипригарном покрытии появляются микротрещины, которые впоследствии будут забиваться накипью и водой. Конечно, от одной мойки с покрытием ничего не случится, однако с каждым разом ваша посуда будет терять слой антипригарного покрытия.

Через некоторое время покрытие совсем испортится, а приготовление пищи станет невыносимым.

Как правильно чистить посуду с антипригарным покрытием

Чтобы очистить тефлоновую сковороду от присохших остатков пищи, просто залейте ее горячей водой и ненадолго оставьте. Затем осторожно вымойте посуду мягкой губкой и жидким моющим средством.

Чтобы антипригарное покрытие прослужило вам дольше, после каждого приготовления пищи старайтесь сразу же смывать остатки пищи горячей водой. Это поможет избежать проблем с образованием нагара.

Если нагар на сковородке уже появился, его можно легко очистить обычным разрыхлителем для теста. Вам необходимо: