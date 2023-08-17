Перевозка собаки в поезде требует соблюдения целого ряда правил, установленных Укрзализныцей.

Чтобы ваше путешествие с собакой в поезде было лишено неприятных сюрпризов, Факты Life составили небольшой гид на эту тему.

Правила перевозки собак в поезде

Согласно правилам, мелких собак можно перевозить в специальных клетках или контейнерах жесткой конструкции. Это касается регулярных поездов, кроме вагонов СВ и М.

Для всех собак нужно оформить перевозку багажа за 20 килограммов и оплатить сбор. Багажную квитанцию можно приобрести при покупке билетов онлайн.

Как размещать клетку с собакой в поезде:

в ночных поездах клетку с животным следует поставить под полкой или рядом с собой на полке;

в вагонах, где сидячие места для пассажиров, нужно держать клетку на руках или поставить ее под свое сиденье.

Более того, правилами запрещается одному человеку перевозить более двух животных.

Собак больших пород, а именно более 45 сантиметров в холке, обязательно нужно перевозить в поездах в наморднике и на поводке. Если речь идет о региональных поездах, то собаку больших пород следует везти в крайних тамбурах первого и последнего вагонов. Кроме того, это должно происходить под наблюдением хозяина. То есть нельзя оставить собаку, а самому пройти в вагон.

Если вы решили ехать в купейном вагоне с собакой больших пород, стоит выкупить все свободные места.

У этих правил есть исключение. Речь идет о людях с нарушением зрения. Они должны показать соответствующий документ, чтобы ехать с собакой-поводырем без лишних доплат. Однако собака все равно должна быть в наморднике, а хозяин обязан держать ее на коротком поводке.

Кроме того, у животных должны быть ветеринарные документы. Это касается всех категорий собак. Речь идет о ветеринарном паспорте.

Также при перевозке собак вы даете согласие на соблюдение санитарно-гигиенических требований. То есть убирать результаты жизнедеятельности животного следует хозяину.

Рекомендации перевозки собак в поезде

Путешествие на поезде для собаки — большой стресс. Ведь рядом будет куча чужих людей, много запахов незнакомых, шум. Поэтому хозяин должен приложить усилия, чтобы путешествие было максимально комфортным и безопасным для животного.

Вы должны позаботиться, чтобы у вас был необходимый запас воды, вкусности и сухого корма. Также возьмите любимую игрушку собаки, чтобы та могла себя занять.

Более того, хозяин точно должен знать, как успокоить свое животное.

Если вы перевозите собаку в клетке, то на дно лучше постелить специальную пеленку.

Ни в коем случае не отпускайте животное без поводка. В стрессе она может попытаться сбежать или нанести вред окружающим. Даже если это самый спокойный и лучший ваш питомец. В большей степени это касается остановок поезда.

Животные в поезде могут вызвать восхищение и любопытство окружающих, в том числе детей. Добрые люди, даже не имея злого умысла, могут предложить покормить вашу собаку. Ни в коем случае не разрешайте этого делать. Вы не можете быть уверены в качестве пищи, а отравление собаки в пути – не лучший опыт.