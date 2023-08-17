Перевезення собаки у потязі вимагає дотримання цілої низки правил, встановлених Укрзалізницею.

Щоб ваша подорож із собакою потягом була позбавлена неприємних сюрпризів, Факти Life склали невеликий гід на цю тему.

Правила перевезення собак потягом

Згідно з правилами, дрібних собак можна перевозити у спеціальних клітках чи контейнерах жорсткої конструкції. Це стосується регулярних поїздів, окрім вагонів СВ і М.

Для всіх собак потрібно оформити перевезення багажу за 20 кілограмів та оплатити збір. Багажну квитанцію можна придбати під час купівлі квитків онлайн.

Як розміщувати клітку з собакою у потязі:

у нічних потягах клітку з тваринкою варто поставити під полицею чи поруч із собою на полиці;

у вагонах, де місця для пасажирів сидячі, потрібно тримати клітку на руках чи поставити її під своє сидіння.

Понад те, правилами забороняється одній людині перевозити понад дві тварини.

Собак великих порід, а саме від 45 сантиметрів у холці, обов’язково потрібно перевозити у потягах у наморднику та на повідку. Якщо йдеться про регіональні потяги, то собаку великих порід варто везти у крайніх тамбурах першого й останнього вагонів. Ба більше, це має відбуватися під наглядом господаря. Тобто не можна залишити собаку, а самому пройти у вагон.

Якщо ви вирішили їхати у купейному вагоні з собакою великих порід, то слід викупити всі вільні місця.

У цих правила є виняток. Йдеться про людей з порушенням зору. Вони мають показати відповідний документ, щоб мати змогу їхати з собакою-поводирем без зайвих доплат. Проте собака все одно повинен бути у наморднику, а господар зобов’язаний тримати його на короткому повідці.

Окрім того, у тварини повинні бути ветеринарні документи. Це стосується всіх категорій собак. Йдеться про ветеринарний паспорт.

Також під час перевезення собак ви даєте згоду на дотримання санітарно-гігієнічних вимог. Тобто прибирати результати життєдіяльності тварини потрібно господарю.

Рекомендації перевезення собак у потязі

Подорож потягом для собаки – великий стрес. Адже поряд буде безліч чужих людей, багато запахів незнайомих, шум. Тому господар має докласти зусиль, щоб подорож була максимально комфортною та безпечною для тваринки.

Ви повинні подбати, щоб у вас із собою був необхідний запас води, смаколиків і сухого корму. Також візьміть улюблену іграшку собаки, щоби той міг себе зайняти.

До того ж, господар точно повинен знати, як заспокоїти свою тварину.

Якщо ви перевозите собаку у клітці, то на дно ліпше постелити спеціальну пелюшку.

У жодному випадку не випускайте тварину без повідця. У стресі вона може спробувати втекти або завдати шкоди навколишнім. Навіть якщо це найспокійніший і найкращий ваш вихованець. Здебільшого це стосується зупинок потяга.

Тваринки у потязі можуть викликати захоплення й цікавість навколишніх, зокрема дітей. Добрі люди, навіть не маючи злого наміру, можуть запропонувати погодувати вашу собаку. У жодному разі не дозволяйте цього робити. Ви не можете бути впевнені у якості їжі, а отруєння собаки у дорозі – не найліпший досвід.