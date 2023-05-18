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Меняем пароль на роутере. Пошаговая инструкция для разных моделей устройства

18 мая 2023, 16:36
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Меняем пароль на роутере. Пошаговая инструкция для разных моделей устройства
Источник: Depositphotos

Если у вас появились подозрения, что кто-то из ваших соседей подобрал пароль к сети Wi-Fi и пользуется вашим роутером, нужно срочно сменить пароль.

Как изменить пароль на Wi-Fi роутере, читайте в пошаговой инструкции в материале Фактов ICTV.

Как поменять пароль на Wi-Fi роутере

Процедура смены пароля отличается в зависимости от производителя роутера, модели и даже версии прошивки. Поэтому на разных устройствах процесс может отличаться.

Общий принцип замены пароля примерно одинаковый.

Сначала откройте любой браузер на гаджете, который подключен к сети (через компьютер, ноутбук или смартфон) и в поисковой строке введите адрес для входа в настройки маршрутизатора.

Обычно это комбинация цифр: 192.168.0.1 или 192.168.1.1.

При этом, у вас может не быть интернета, но роутер должен быть включен и подключен к устройству.

Чтобы попасть в главное меню, необходимо ввести логин и пароль (запрос появится автоматически). Стандартные данные для входа обычно печатают на нижней части роутера.

Если раньше вы меняли стандартный пароль или логин и забыли данные, можно сбросить настройки с помощью специальной кнопки на корпусе роутера. После этого придется снова настроить его с помощью стандартных данных для входа.

После входа в главное меню найдите в настройках раздел Сеть Wi-Fi или Беспроводная сеть (Wireless). Теперь укажите в соответствующем поле новый пароль для подключения и сохраните изменение.

После изменений придется переподключить беспроводные устройства к роутеру с помощью нового пароля.

Как изменить пароль на роутере D-Link

  1. В поисковой строке введите адрес 192.168.0.1.
  2. На экране появится страница входа, вам необходимо указать пароль и логин (базовый: admin/admin) или тот, который вы ранее изменили.
  3. В главном меню найдите Расширенные настройки и в разделе Wi-Fi выберите Настройки безопасности.
  4. Укажите новый пароль и сохраните изменения.

Инструкция для роутера TP-Link

  1. Перейдите в интернет-браузере по адресу 192.168.1.1
  2. Введите базовый логин и пароль для перехода к настройкам устройства – admin и admin.
  3. На экране появится меню, найдите слева пункт Беспроводная сеть.
  4. Перейдите в раздел Безопасность беспроводной сети (Wireless Security).
  5. Задайте пароль роутера в соответствующей графе, предварительно указав WPA2-PSK тип аутентификации.
  6. Сохраните настройки и пользуйтесь новым паролем.

Как изменить пароль на роутере ZyXEL

  1. Откройте любой браузер, введите 192.168.1.1 и нажмите Enter.
  2. Чтобы попасть в настройки роутера, введите логин и пароль.
  3. Найдите и нажмите Сеть Wi-Fi, затем – Безопасность.
  4. Придумайте новый пароль и сохраните изменения.
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