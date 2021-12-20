Представить новогоднее празднование без торжественного застолья невозможно. Множество разных блюд уже скоро будут готовить украинские хозяйки, потратив на ингредиенты немало средств.

В какую сумму для украинцев обойдется праздничное застолье для средней семьи из четырех человек и сколько будет стоить новогодний стол — далее в материале.

Чтобы собрать ингредиенты для главного новогоднего салата Оливье, отправляемся в один из самых больших столичных супермаркетов. Ассортимент на любой вкус. Одного картофеля всего четыре вида. Но берем, конечно, нашу, самую дешевую — по 17 грн. Также нам нужна морковь – 12 грн 79 коп, консервированные огурцы – около 50 грн за баночку.

Обязательный ингредиент – консервированный горошек, по промоции 20 грн. Куриные яйца – от 40 грн за 10 штук.

Покупатели отмечают, что цены на продукты поднялись. На рост цен обращают внимание и эксперты.

— Овощной набор – лук, свекла, морковь, капуста выросли в цене, картофель остался без изменений. То есть, Оливье и Шуба подорожают примерно на 15-20%, — отметил экономический эксперт Олег Пензин.

На 15% подорожала и вареная колбаса, являющаяся самым дорогим ингредиентом салата. Впрочем, современные рецептуры часто отходят от колбасы, выбирая куриное филе.

Так что салат Оливье, весом до трех килограммов, будет стоить 200 грн.

Символом 2022 является водяной Тигр. Астрологи советуют обязательно поставить на торжественный стол хоть одно рыбное блюдо. И тут сразу в воображении еще одна классика новогоднего стола – салат Шуба.

За овощами для салат отправляемся на рынок. На овощах, правда, сэкономить не получится, потому что они значительно выросли в цене.

Обязательный ингредиент Шубы – сельдь, каждая из которых имеет свой вкус. Потому даже с классическим рецептом можно экспериментировать.

Сельдь для нашего блюда стоит 76 грн. Следовательно, учитывая все составляющие, Шуба будет стоить 140 грн.

Среди любимых новогодних блюд украинцев особое место также занимает домашний холодец. Чтобы собрать ингредиенты в вкусный застывший бульон с кусочками мяса, необходимо посетить мясную лавку.

Мы обойдемся эконом вариантом. Разве что немного разнообразим мясной навар – вареной морковью и горошком. И все это украсим зеленью. На семью из четырех человек можно уложиться в 320 грн.

Горячие мясные блюда – еще один обязательный атрибут новогоднего стола. Правда, здесь уже у каждого свои вкусы.

Запеченная утка с яблоками раньше очень часто украшала праздничные столы украинцев. Но сейчас ее еще попробуй достать, поскольку к Новому году это дефицит.

Заменить ее можно курицей – 81 грн за килограмм. Купить – это всего полдела. Главное – вкусно приготовить. Здесь на помощь нам со своим уникальным рецептом пришел известный ресторатор Игорь Савчук, для которого запекание курицы – дело элементарное.

— Открыл я для себя новый такой рецепт печеной курицы, когда ты ее мажешь горчицей и оставляешь на сутки в холодильнике, мясо просто тает во рту, – сказал он.

Чтобы мясо курицы было еще более сочным, Игорь предлагает фаршировать ее апельсинами и яблоками. Подавать к столу запеченную курицу лучше с картошкой и помидорами с зеленью. Для любителей остроты можно добавить перец чили. Все это примерно обойдется в 250 грн.

Чтобы следующий год Тигра был благосклонен и богат, ценители восточных религий и астрологи советуют ставить на новогодний стол побольше блюд оранжевого и желтого цвета. Так что без мандаринов не обойтись никак.

По словам экспертов, это едва ли не единственный товар, который совсем не вырос в цене.

— Импортные фрукты, мандарины, ананасы – они возрастут не очень сильно и это связано и с курсом. Но этот рост незначителен, поскольку неплохие урожаи и, я думаю, что украинцам это абсолютно доступно, — сказал Олег Пензин.

Чтобы привлечь покупателей, супермаркеты делают на цитрусовые еще большие скидки. Только за один день средний супермаркет продает до тонны мандаринов, два килограмма которых будет стоить около 100 грн.

Красная икра в этом году невероятно подорожала, но украинцев это не сдерживает. Хотя бы 50 граммов – обязательно должны украсить торжественный стол.

Продажи красной икры в предновогодние дни растут в три, а иногда и в пять раз. Об этом говорят специалисты. Покупают даже черную – 3 600 грн за 100 грамм.

Деликатесная тарелочка красной икры обойдется в 180 грн. Бутылка отечественного игристого украинцам будет стоить около 109 грн.

Такой новогодний стол из самых популярных праздничных блюд обошелся в 1 300 грн. И это, как видите, ну уж очень бюджетный вариант.