Краффин — воздушная и невероятно вкусная выпечка, которая отлично подходит для праздника Пасхи.
Мы расскажем, как приготовить пасху краффин по рецепту Лизы Глинской с разной начинкой — изюмом, орехами, маком и шоколадом.
Ингридиенты для опары:
- молоко — 300 мл
- сахар — 20 г
- дрожжи — 5 г (сухие) или 15 г (пресованные)
- мука — 150 г
Как приготовить опару для краффина
Соединяем дрожжи с мукой и перемешиваем. Сухие дрожжи смешиваем с мукой, если готовим из прессованных, растворяем их в теплом молоке.
В слегка теплое молоко добавляем сахар и муку с дрожжами. Перемешиваем. Накрываем полотенцем и убираем в теплое место.
Ингредиенты для теста (из расчета на 6 небольших крафинов):
- опара
- яйца — 2 шт
- сахар — 100 г
- соль — 5 г
- мука — 500 г
- сливочное масло — 200 г
- начинка — орехи, мак, шоколад, изюм (на свой выбор)
Как приготовить тесто для краффина
Смешиваем яйца с сахаром и солью, перемешиваем. Добавляем опару.
В просеянную через сито муку добавляем 100 г размягченного сливочного масла и вымешиваем тесто.
Перекладываем тесто в миску и накрываем полотенцем, убираем в теплое место на 1 час.
Разделяем тесто на 6 равных частей и формируем шарики, накрываем их пищевой пленкой.
Раскатываем тесто в прямоугольник 30*40 см, толщиной 3 мм.
Промазываем поверхность теста размягченным сливочным маслом.
Добавляем начинку к краффину на свой вкус. Это может быть изюм или любые другие сухофрукты, орехи (предварительно прожаренные в духовке), мак (замачивать не нужно) или кусочки шоколада (важно, чтобы он был стойким к высоким температурам).
Для того, чтобы сухофрукты не тянули влагу из выпечки, лучше замачивать их в сиропе (100 мл воды и 100 г сахара). Тогда краффин будет сочным и нежным.
Формируем краффин и выпекаем 30-35 минут в формах при температуре 180 градусов.
Когда пасхальный краффин остынет, декорируем его сахарной пудрой. Приятного аппетита!