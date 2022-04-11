Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Лайфхаки

Как приготовить Краффин на Пасху: рецепт воздушной выпечки

11 апреля 2022, 13:51
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Как приготовить Краффин на Пасху: рецепт воздушной выпечки

Краффин — воздушная и невероятно вкусная выпечка, которая отлично подходит для праздника Пасхи.

Мы расскажем, как приготовить пасху краффин по рецепту Лизы Глинской с разной начинкой — изюмом, орехами, маком и шоколадом.

Ингридиенты для опары:

  • молоко — 300 мл
  • сахар — 20 г
  • дрожжи — 5 г (сухие) или 15 г (пресованные)
  • мука — 150 г

Как приготовить опару для краффина

Соединяем дрожжи с мукой и перемешиваем. Сухие дрожжи смешиваем с мукой, если готовим из прессованных, растворяем их в теплом молоке.

В слегка теплое молоко добавляем сахар и муку с дрожжами. Перемешиваем. Накрываем полотенцем и убираем в теплое место.

Читайте также:
Как приготовить Краффин на Пасху: рецепт воздушной выпечкиКак сделать дрожжи в домашних условиях — три рецепта

Ингредиенты для теста (из расчета на 6 небольших крафинов):

  • опара
  • яйца — 2 шт
  • сахар — 100 г
  • соль — 5 г
  • мука — 500 г
  • сливочное масло — 200 г
  • начинка — орехи, мак, шоколад, изюм (на свой выбор)

Как приготовить тесто для краффина

Смешиваем яйца с сахаром и солью, перемешиваем. Добавляем опару.

В просеянную через сито муку добавляем 100 г размягченного сливочного масла и вымешиваем тесто.

Перекладываем тесто в миску и накрываем полотенцем, убираем в теплое место на 1 час.

Разделяем тесто на 6 равных частей и формируем шарики, накрываем их пищевой пленкой.

Раскатываем тесто в прямоугольник 30*40 см, толщиной 3 мм.

Промазываем поверхность теста размягченным сливочным маслом.

Добавляем начинку к краффину на свой вкус. Это может быть изюм или любые другие сухофрукты, орехи (предварительно прожаренные в духовке), мак (замачивать не нужно) или кусочки шоколада (важно, чтобы он был стойким к высоким температурам).

Для того, чтобы сухофрукты не тянули влагу из выпечки, лучше замачивать их в сиропе (100 мл воды и 100 г сахара). Тогда краффин будет сочным и нежным.

Формируем краффин и выпекаем 30-35 минут в формах при температуре 180 градусов.

Когда пасхальный краффин остынет, декорируем его сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Читайте также:
Как приготовить Краффин на Пасху: рецепт воздушной выпечкиРецепт пасхи на 1 литр и пол-литра молока

Теги
Пасха , Кулінарні рецепти
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь