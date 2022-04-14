Если вы не любите экспериментировать накануне Пасхи, попробуйте испечь пасху по классическому рецепту. Мы нашли самый простой.

Как приготовить тесто и глазурь для классической пасхи, расскажем в пошаговом рецепте.

Ингредиенты:

молоко – 500 мл

сухие дрожжи – 11 г (или 50-60 г обычных)

мука – 1-1,3 кг

яйца — 6 шт

сливочное масло чи маргарин — 200 г

сахар – 250-300 г

изюм — 300 г

ванильный сахар – 1 ч.л.

Как приготовить тесто для пасхи по классическому рецепту

Молоко подогреваем, растворяем в нем дрожжи. Добавляем 500 г муки, хорошо размешиваем. Ставим в теплое место, накрываем полотенцем. Опара должна увеличиться вдвое – на это уйдет около 30 минут.

Отделяем белки от желтков. Желтки растираем с сахаром и ванильным сахаром. Белки взбиваем с щепоткой соли в пену.

В подошедшую опару добавляем желтки, перемешиваем. Добавляем размягченное масло, перемешиваем. Добавляем белки, перемешиваем.

Добавляем оставшуюся муку, замешиваем тесто. Оно не должно быть крутым и прилипать к рукам. Снова ставим тесто в теплое место. Даем ему хорошо подняться (на это уйдет 50-60 минут).

Изюм замачиваем в теплой воде на 10-15 минут, воду сливаем. Добавляем изюм в подошедшее тесто, перемешиваем и снова ставим в теплое место. Оно должно хорошо подняться.

Форму смазываем маслом, выкладываем тесто на 1/3 высоты формы. Накрываем пленкой или полотенцем. Даем тесту еще раз подняться уже в форме.

Ставим в разогретую до 100 градусов духовку, выпекаем 10 минут.

Доводим температуру до 180 градусов, выпекаем до готовности (25-35 минут).

Ингредиенты для глазури:

белки – 2 шт

сахар – 100 г

Как приготовить глазурь для пасхи

Взбиваем белки с щепоткой соли в пену. Добавляем сахар и взбиваем в устойчивую пену.

Готовые горячие пасхи смазываем глазурью или белковым кремом и украшаем кондитерской посыпкой или цукатами.