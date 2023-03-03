Малина — вкусная и очень полезная летняя ягода. Обычно, она начинает родить в июне-июле и радует хозяев урожаем несколько недель.

Эта ягода не имеет особых требований к выращиванию, поэтому овощи любят сажать малину на своих земельных участках.

Когда сажать малину в 2023 году и как делать это правильно, узнавали Факты ICTV.

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Посадка малины весной 2023 года

В общем, конкретных дат и сроков посадки малины нет. Сажать ягоду весной начинают в период, когда земля уже замерзла и достаточно погрелась на глубину посадочной ямы или траншеи.

Обычно это время приходится на начало-середину апреля. Но все зависит от суровости зимы и погоды в марте.

Обратите внимание, что к началу мая желательно уже высадить растение, чтобы саженцы малины успели укорениться до момента распускания почек.

Если май прогнозируемо будет жарким с малым количеством осадков, советуем подождать с посадкой малины до осени, поскольку молодые саженцы нуждаются в постоянном поливе, а без достаточного количества влаги просто засохнут.

По лунному календарю благоприятными днями для высадки малины являются:

Март: 1-3, 12, 13, 27-31.

Апрель: 8, 9, 23-27.

Май: 6, 7, 20-24.

Как правильно сажать малину — инструкция

Когда земля прогреется до 8-10° и будет иметь достаточно влаги, можно начинать сажать малину. Чтобы кусты малины давали много сочных плодов, выполните следующие шаги:

Выберите правильное место для посадки — малине нужно много солнечного света, только так маленькие саженцы начнут расти и родить. Малина должен получать не менее 6 часов солнечного света в день. Подготовьте почву — она должна быть хорошо дренированной, плодородной и обеспечивать малину достаточным количеством влаги. Перед посадкой можно добавить в почву компост, перегной или другое удобрение. Сделайте ямки в земле. По размеру они должны соответствовать корневой системе малины. Их диаметр должен быть около 30-40 см. Не забывайте, что ямки должны располагаться на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы малина имела достаточно места для роста. Поместите саженцы малины в ямки и засыпьте корни почвой. Полейте растения водой.

Помните, что в течение следующих нескольких недель вам нужно регулярно поливать малину!