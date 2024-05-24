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Когда и как нужно окучивать картошку

24 мая 2024, 16:56
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
когда надо окучивать картошку
Источник: Pixabay

Картофель — неприхотливый, но многими любимый овощ. Занимаясь выращиванием этой культуры, все же нужно знать некоторые нюансы. Например, когда надо окучивать картошку и как это делать.

Окучивание картофеля — что это

Окучивание — это техника, заключающаяся в приваливании влажной мелкокомковатой почвы к нижним частям растений с одновременным ее рыхлением. 

Есть два способа окучивания — ручной, при помощи сапы, мотыги или тяпки, и механизированный, который выполняется трактором или культиватором.

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Когда надо окучивать картошку

Окучивать картофель в первый раз нужно тогда, когда ее кустики достигнут 10-15 сантиметров. Второе окучивание делают через две-три недели, а третье — после второго через месяц.

Если же уже потом кусты начали разваливаться, а клубни вылезли на поверхность и зеленеют, можно провести дополнительное окучивание.

Теперь вы знаете, когда надо окучивать картошку, но важно — делать это правильно.

Как нужно окучивать картошку

Учитывайте то, что при окучивании существует вероятность повредить корешки или даже побеги. Это может привести к гибели растения, особенно в жару.

Лучше это делать рано утром, вечером или в пасмурную погоду, идеально — на следующий день после дождя или обильного полива. Если сделать окучивание картофеля в этих условиях, то тогда земля станет рыхлой и корни смогут легче дышать

Во время каждого окучивания на куст подсыпают по 5-10 сантиметров грунта. Важно правильно насыпать землю на верх рядка, досыпая ее непосредственно до стеблей. Так они не будут пускать столоны до почвы через ямку в пять сантиметров.

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