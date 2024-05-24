Картопля – невибагливий, але багатьма улюблений овоч. Займаючись вирощуванням цієї культури, все ж потрібно знати деякі нюанси. Наприклад, коли треба підгортати картоплю і як це робити.

Підгортання картоплі – що це

Підгортання – це техніка, що полягає в привалюванні вологого дрібногрудкуватого ґрунту до нижніх частин рослин з одночасним його розпушуванням.

Є два способи підгортання – ручний, за допомогою сапи, мотики або сапи, і механізований, який виконується трактором або культиватором.

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Коли треба підгортати картоплю

Підгортати картоплю вперше потрібно тоді, коли її кущики досягнуть 10-15 сантиметрів. Друге підгортання роблять через два-три тижні, а третє – після другого через місяць.

Якщо ж уже потім кущі почали розвалюватися, а бульби вилізли на поверхню і зеленіють, можна провести додаткове підгортання.

Тепер ви знаєте, коли треба підгортати картоплю, але важливо – робити це правильно.

Як потрібно підгортати картоплю

Зважайте на те, що при підгортанні існує ймовірність пошкодити корінці або навіть пагони. Це може призвести до загибелі рослини, особливо у спеку.

Краще це робити рано вранці, ввечері або в похмуру погоду, ідеально – наступного дня після дощу або рясного поливу. Якщо зробити підгортання картоплі в цих умовах, то тоді земля стане пухкою і коріння зможе легше дихати

Під час кожного підгортання на кущ підсипають по 5-10 сантиметрів ґрунту. Важливо правильно насипати землю на верх рядка, досипаючи її безпосередньо до стебел. Так вони не будуть пускати столони до ґрунту через ямку в п’ять сантиметрів.