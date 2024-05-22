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Чем подкормить огурцы на ранней стадии: чтобы хорошо росли и были здоровыми

22 мая 2024, 14:09
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Чим підживити огірки на самому початку
Источник: Pixabay

Чем подкормить огурцы на ранней стадии — вопрос, которым задается каждый огородник. Конечно, опытные уже знают, что нужно делать, чтобы получить хорошие и вкусные плоды, а вот новички могут растеряться.

Вряд ли кто-то выращивает огурцы для красоты, в первую очередь все думают о том, чтобы получить качественные плоды. На это влияет срок посадки, грунт, температура воздуха, полив и, конечно же, подкормка.

Чем подкормить огурцы в самом начале

Высадив рассаду, нужно подождать, чтобы она принялась. Однако делать эту нужно в заранее подготовленную и удобренную почву.

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Уже спустя около 14 дней стоит подумать, чем подкормить огурцы, чтобы они хорошо росли и были здоровыми. Когда рассада приживется на новом месте, ей понадобиться азот, то есть азотные удобрения. Они должны быть в виде раствора.

Подкормить огурцы после высадки в открытый грунт можно:

  • растворами органических удобрений: травяным настоем,  куриным пометом, коровяком;
  • растворами минеральных удобрений: мочевины, аммиачной или кальциевой селитры.

Теперь зная, какая самая лучшая подкормка для огурцов, обязательно удобрите рассаду. И помните, что делать это нужно не только на ранней стадии, но и в период бутонизации и цветения, а также плодоношения.

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