Хозяева собак имеют большой выбор среди средств по уходу за животными. Однако бывают ситуации, когда питомца нужно срочно помыть, а специальный шампунь закончился.

Тогда возникает вопрос, можно ли использовать человеческий шампунь для собак. На этот вопрос Фактам ICTV ответил ветеринар Андрей Пинчук.

Можно ли мыть собаку шампунем для людей

Мыть собак человеческим шампунем категорически нельзя. При разработке такого средства учитывают особенность строения именно кожи головы человека и состав естественных выделений.

Как известно, кожа и шерсть собаки отличаются от волосяного покрова человека.

— Кожа животного толще и имеет большее количество сальных желез, функцией которых является выработка жиров, которые в свою очередь образуют так называемый липидный слой, — говорит ветеринар.

Липидный слой является защитой кожи от вредных внешних воздействий: грязи, бактерий, вирусов и тому подобное. Они могут вызвать заболевания собаки.

Кроме того, липидный слой помогает сохранять влагу в коже. А это необходимо для здорового вида.

Также кожные покровы собак имеют больший кислотно-щелочной баланс. Поэтому человеческий шампунь может привести к растворению защитного слоя.

Шампуни для людей могут содержать вредные вещества, в частности ароматические и химические добавки.

— На рынке представлено большое количество средств для мытья собак разных пород с разным типом шерстяного покрова, поэтому не нужно придумывать вертолет, — говорит Андрей.

Ветеринар отмечает, что нельзя часто купать собак. Рекомендуется проводить такие процедуры не более одного раза в месяц. Однако мыть лапы нужно каждый раз после прогулки.