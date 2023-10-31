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Главное — следовать инструкции: как сделать нумерацию в Word с третьей страницы

31 октября 2023, 18:05
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
как сделать нумерацию страниц в Word с 3 страницы
Источник: Unsplash

При оформлении рефератов, курсовых, дипломных работ или других документов часто может возникнуть необходимость сделать нумерацию страниц с определенного листа. Например, с третей страницы, чтобы нумерации не было на титульном листе и содержании.

Факты ICTV расскажут вам, как сделать нумерацию в Word с третьей страницы.

Когда вы уже подготовили необходимый вам материал, нужно включить отображение всех символов, нажав на вкладку Главная.

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как сделать нумерацию страниц в Word с 3 страницы

Далее необходимо нажать на значок абзаца.

как сделать нумерацию страниц в Word с 3 страницы

Для того чтобы сделать нумерацию страниц с третьей, нужно вставить разрыв раздела в конце второй. Переместите курсор в конец второй страницы. Перейдите на вкладку Макет, нажмите на кнопку Разрывы и выберите вариант Следующая страница.

как сделать нумерацию страниц в Word с 3 страницы

Если вы все сделали правильно, тогда время приступить к нумерации страниц. Нажмите на вкладку Вставка и выберите Номер страницы. Перед вами появятся варианты расположения колонтитулов, нажмите на тот, который подходит вам.

как сделать нумерацию страниц в Word с 3 страницы

После необходимо отключить копирование колонтитула из предыдущего раздела.

как сделать нумерацию страниц в Word с 3 страницы

Отключите значок абзаца и вручную удалите номера с тех страниц, на которых они вам не нужны, то есть — с двух первых. Если вы сделали все правильно, нумерация начнется с третьей страницы.

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