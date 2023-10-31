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Головне – дотримуватися інструкції: як зробити нумерацію у Word із третьої сторінки

31 Жовтня 2023, 18:05
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
как сделать нумерацию страниц в Word с 3 страницы
Джерело: Unsplash

Під час оформлення рефератів, курсових, дипломних робіт чи інших документів часто може виникнути необхідність зробити нумерацію сторінок із певного аркуша. Наприклад, з третьої сторінки, щоб нумерації не було на титульному аркуші та змісті.

Факти ICTV розкажуть вам, як зробити нумерацію у Word із третьої сторінки.

Коли ви вже підготували необхідний вам матеріал, потрібно увімкнути відображення всіх символів, натиснувши на вкладку Головна.

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как сделать нумерацию страниц в Word с 3 страницы

Далі необхідно натиснути на значок абзацу.

как сделать нумерацию страниц в Word с 3 страницы

Для того щоб зробити нумерацію сторінок із третьої, потрібно вставити розрив розділу наприкінці другої. Перемістіть курсор у кінець другої сторінки. Перейдіть на вкладку Макет, натисніть на кнопку Розриви та виберіть варіант Наступна сторінка.

как сделать нумерацию страниц в Word с 3 страницы

Якщо ви все зробили правильно, тоді час розпочати нумерацію сторінок. Натисніть на вкладку Вставка і оберіть Номер сторінки. Перед вами з’являться варіанти розташування колонтитулів, натисніть на той, який підходить вам.

как сделать нумерацию страниц в Word с 3 страницы

Після необхідно вимкнути копіювання колонтитула з попереднього розділу.

как сделать нумерацию страниц в Word с 3 страницы

Вимкніть значок абзацу і вручну видаліть номери з тих сторінок, на яких вони вам не потрібні, тобто – з двох перших. Якщо ви зробили все правильно, нумерація почнеться з третьої сторінки.

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