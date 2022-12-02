При использовании генераторов следует помнить о правилах безопасности. Если неправильно пользоваться генератором, он может причинить вред своим владельцам.

Что может произойти с генератором, если им неправильно пользоваться, и о правилах безопасности — читайте в нашем материале.

Опасности, которые несет генератор

Отравление угарным газом.

Во время работы генератор выделяет смертельный оксид углерода (токсичный газ). Он образуется, если горение происходит в условиях нехватки кислорода. Его называют угарным газом. Он не имеет цвета, запаха или вкуса, поэтому его невозможно идентифицировать без специальных приборов.

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Если установить генератор в закрытом помещении, жильцы квартиры или дома могут отравиться.

Поэтому устанавливать генератор нужно лишь на открытом воздухе. Если у вас частный дом, это может быть двор или специальное помещение с вентиляцией. Жильцам квартир стоит ставить генератор на балконе, чтобы угарный газ выходил в окно.

Пожар.

При неправильном использовании, генератор может вызвать пожар. Во время работы он сильно нагревается, и если ставить прибор вплотную к стене, мебели или окну, предметы вблизи могут вспыхнуть.

Поэтому специалисты советуют устанавливать генератор минимум в 6 м от других предметов и приборов.

Кроме того, если заправлять генератор, когда он включен или находится в помещении, тоже может произойти пожар.

Перед заправкой нужно обязательно выключить генератор и дать ему остыть, ведь бензин, пролитый на горячие детали двигателя, может загореться.

Если вы будете держать топливо (для заправки) рядом с рабочим генератором, тоже произойдет пожар. Именно поэтому хранить топливо для генератора нужно в безопасной банке и на соответствующем расстоянии от прибора.

Взрыв и удар током.

Генератор может взорваться или ударить вас током, если во время дождя или снега не накрыть его. Чтобы избежать поражения электрическим током, держите генератор сухим и не используйте его во время дождя, снега или тумана.

Мало того, если вы мокрыми руками дотронетесь до генератора, вас может ударить током.

Именно поэтому, необходимо держать генератор в защищенном от влаги месте. Это может быть специальный брезент или обустроенная комната.

Замыкание.

Если во время установки генератора вы подключите его к обычной розетке, может произойти замыкание. Подключить электростанцию к ближайшей розетке в доме можно только проверив параметры розетки (10А – 2,2 кВт или 15А – 3,5 кВт).

В связи с превышением максимальной нагрузки, возможно короткое замыкание в электрической проводке и возникновение пожара в доме.

Именно поэтому, следует доверить подключение генератора специалистам, которые сделают все правильно.

Также не стоит перегружать генератор. Это приведет к сильному нагреву электростанции, что выведет ее из строя. Чтобы избежать этого, стоит включать и выключать электроприборы в доме по очереди.

Правила безопасности использования генераторов