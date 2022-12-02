Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Лайфхаки

Пожар, отравление или удар током: что произойдет с генератором, если его неправильно использовать

2 декабря 2022, 12:38
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Генератор
Источник: Depositphotos

При использовании генераторов следует помнить о правилах безопасности. Если неправильно пользоваться генератором, он может причинить вред своим владельцам.

Что может произойти с генератором, если им неправильно пользоваться, и о правилах безопасности — читайте в нашем материале.

Опасности, которые несет генератор

  • Отравление угарным газом.

Во время работы генератор выделяет смертельный оксид углерода (токсичный газ). Он образуется, если горение происходит в условиях нехватки кислорода. Его называют угарным газом. Он не имеет цвета, запаха или вкуса, поэтому его невозможно идентифицировать без специальных приборов.

Сейчас смотрят

Если установить генератор в закрытом помещении, жильцы квартиры или дома могут отравиться.

Поэтому устанавливать генератор нужно лишь на открытом воздухе. Если у вас частный дом, это может быть двор или специальное помещение с вентиляцией. Жильцам квартир стоит ставить генератор на балконе, чтобы угарный газ выходил в окно.

  • Пожар.

При неправильном использовании, генератор может вызвать пожар. Во время работы он сильно нагревается, и если ставить прибор вплотную к стене, мебели или окну, предметы вблизи могут вспыхнуть.

Поэтому специалисты советуют устанавливать генератор минимум в 6 м от других предметов и приборов.

Кроме того, если заправлять генератор, когда он включен или находится в помещении, тоже может произойти пожар.

Перед заправкой нужно обязательно выключить генератор и дать ему остыть, ведь бензин, пролитый на горячие детали двигателя, может загореться.

Если вы будете держать топливо (для заправки) рядом с рабочим генератором, тоже произойдет пожар. Именно поэтому хранить топливо для генератора нужно в безопасной банке и на соответствующем расстоянии от прибора.

  • Взрыв и удар током.

Генератор может взорваться или ударить вас током, если во время дождя или снега не накрыть его. Чтобы избежать поражения электрическим током, держите генератор сухим и не используйте его во время дождя, снега или тумана.

Мало того, если вы мокрыми руками дотронетесь до генератора, вас может ударить током.

Именно поэтому, необходимо держать генератор в защищенном от влаги месте. Это может быть специальный брезент или обустроенная комната.

  • Замыкание.

Если во время установки генератора вы подключите его к обычной розетке, может произойти замыкание. Подключить электростанцию к ближайшей розетке в доме можно только проверив параметры розетки (10А – 2,2 кВт или 15А – 3,5 кВт).

В связи с превышением максимальной нагрузки, возможно короткое замыкание в электрической проводке и возникновение пожара в доме.

Именно поэтому, следует доверить подключение генератора специалистам, которые сделают все правильно.

Также не стоит перегружать генератор. Это приведет к сильному нагреву электростанции, что выведет ее из строя. Чтобы избежать этого, стоит включать и выключать электроприборы в доме по очереди.

Правила безопасности использования генераторов

  • Устанавливайте генератор только на открытом воздухе.
  • Расстояние от генератора до ближайшей поверхности (стены, окна и тому подобное) должно быть не менее 6 м.
  • Заправляйте генератор на открытом воздухе и держите топливо как можно дальше.
  • Защитите генератор от дождя и снега.
  • Перед заправкой дайте генератору остыть.
  • Не устанавливайте прибор самостоятельно, вызовите мастеров.
  • Покупайте электростанцию только в лицензированных магазинах и с сертификатом.
  • Установите детекторы угарного газа.
  • Не перегружайте прибор.
Читайте также:
ГенераторКак подключить генератор к сети дома: безопасные способы

Теги
Безпека джерело электроэнергия Советы
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь