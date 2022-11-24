После массированной вражеской атаки на энергетические объекты Украины, 23 ноября, украинцы почувствовали, что такое тотальный блэкаут.

Почти во всех регионах страны ввели экстренные отключения электроэнергии, которые, к счастью, продолжались около 4-6 ч.

Как подключить к автомобильному аккумулятору источник света, читайте в инструкции от Фактов ICTV.

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Что понадобится? Чтобы сделать освещение от аккумулятора, понадобится: автомобильный стартерный аккумулятор (напряжение на клеммах должно быть не меньше 12 вольт);

обычная лампочка на 220V;

удлинитель с одной вилкой и патроном (для лампочки);

инвертор;

"крокодилы". Инвертор - это преобразователь постоянного тока на переменный однофазный или многофазный. Его главная задача - преобразовать постоянное напряжение 12V в 220V. В среднем он стоит 1 000-1 500 грн. Без инвертора вы сможете подключить лампочку к аккумулятору, но светить она не будет. "Крокодилы" - это специальные зажимы, которые одним концом (гнездом) подсоединяются к инвертору, а зажимами крепятся к клеммам аккумулятора.

Шаг 1 Сначала подключите "крокодилы" к инвертору с помощью специального гнезда. Если вы покупали инвертор, который шел в комплекте уже с зажимами, просто подсоедините их к прибору.

Шаг 2 Подключенные к инвертору "крокодилы" подсоедините к клеммам аккумулятора с помощью зажимов.

Шаг 3 Подключите удлинитель к инвертору: вилку вставьте в инвертор;

в другой край удлинителя (где патрон) вкрутите лампочку. Готово! Если вы четко следовали инструкции, лампочка должна засветиться.

А если нужно заменить комнатное освещение? Это также можно сделать с помощью автомобильной батареи и инвертора. В таком случае вам понадобится: "крокодилы";

инвертор;

удлинитель с двумя вилками;

автомобильный аккумулятор.