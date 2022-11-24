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Бесперебойный свет до 8 часов: как подключить лампочку к аккумулятору

24 ноября 2022, 13:52 Владислава Ткаченко

После массированной вражеской атаки на энергетические объекты Украины, 23 ноября, украинцы почувствовали, что такое тотальный блэкаут.

Почти во всех регионах страны ввели экстренные отключения электроэнергии, которые, к счастью, продолжались около 4-6 ч.

Как подключить к автомобильному аккумулятору источник света, читайте в инструкции от Фактов ICTV.

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Что понадобится?

Чтобы сделать освещение от аккумулятора, понадобится:

  • автомобильный стартерный аккумулятор (напряжение на клеммах должно быть не меньше 12 вольт);
  • обычная лампочка на 220V;
  • удлинитель с одной вилкой и патроном (для лампочки);
  • инвертор;
  • "крокодилы".

Инвертор - это преобразователь постоянного тока на переменный однофазный или многофазный. Его главная задача - преобразовать постоянное напряжение 12V в 220V. В среднем он стоит 1 000-1 500 грн.

Без инвертора вы сможете подключить лампочку к аккумулятору, но светить она не будет.

"Крокодилы" - это специальные зажимы, которые одним концом (гнездом) подсоединяются к инвертору, а зажимами крепятся к клеммам аккумулятора.

Крокодили, затискачі

Шаг 1

Сначала подключите "крокодилы" к инвертору с помощью специального гнезда.

Если вы покупали инвертор, который шел в комплекте уже с зажимами, просто подсоедините их к прибору.

Шаг 2

Подключенные к инвертору "крокодилы" подсоедините к клеммам аккумулятора с помощью зажимов.

Шаг 3

Подключите удлинитель к инвертору:

  • вилку вставьте в инвертор;
  • в другой край удлинителя (где патрон) вкрутите лампочку.

Готово! Если вы четко следовали инструкции, лампочка должна засветиться.

А если нужно заменить комнатное освещение? 

Это также можно сделать с помощью автомобильной батареи и инвертора. В таком случае вам понадобится:

  • "крокодилы";
  • инвертор;
  • удлинитель с двумя вилками;
  • автомобильный аккумулятор.

Что делать дальше?

  1. Инвертор подключите к аккумулятору с помощью"крокодилов".
  2. Подключите удлинитель к инвертору, а вторую вилку включите в сеть.
  3. На счетчике оставьте только ту комнату, которую нужно осветить.

Важно! Если на инверторе написано 12 - 220 V, то к нему можно подключать только 12 V, если написано 24 V, соответственно, подключить лишь 24 V.

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Отключение электроэнергии відключення світла
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