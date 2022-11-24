После массированной вражеской атаки на энергетические объекты Украины, 23 ноября, украинцы почувствовали, что такое тотальный блэкаут.
Почти во всех регионах страны ввели экстренные отключения электроэнергии, которые, к счастью, продолжались около 4-6 ч.
Как подключить к автомобильному аккумулятору источник света, читайте в инструкции от Фактов ICTV.
Что понадобится?
Чтобы сделать освещение от аккумулятора, понадобится:
- автомобильный стартерный аккумулятор (напряжение на клеммах должно быть не меньше 12 вольт);
- обычная лампочка на 220V;
- удлинитель с одной вилкой и патроном (для лампочки);
- инвертор;
- "крокодилы".
Инвертор - это преобразователь постоянного тока на переменный однофазный или многофазный. Его главная задача - преобразовать постоянное напряжение 12V в 220V. В среднем он стоит 1 000-1 500 грн.
Без инвертора вы сможете подключить лампочку к аккумулятору, но светить она не будет.
"Крокодилы" - это специальные зажимы, которые одним концом (гнездом) подсоединяются к инвертору, а зажимами крепятся к клеммам аккумулятора.
Шаг 1
Сначала подключите "крокодилы" к инвертору с помощью специального гнезда.
Если вы покупали инвертор, который шел в комплекте уже с зажимами, просто подсоедините их к прибору.
Шаг 2
Подключенные к инвертору "крокодилы" подсоедините к клеммам аккумулятора с помощью зажимов.
Шаг 3
Подключите удлинитель к инвертору:
- вилку вставьте в инвертор;
- в другой край удлинителя (где патрон) вкрутите лампочку.
Готово! Если вы четко следовали инструкции, лампочка должна засветиться.
А если нужно заменить комнатное освещение?
Это также можно сделать с помощью автомобильной батареи и инвертора. В таком случае вам понадобится:
- "крокодилы";
- инвертор;
- удлинитель с двумя вилками;
- автомобильный аккумулятор.
Что делать дальше?
- Инвертор подключите к аккумулятору с помощью"крокодилов".
- Подключите удлинитель к инвертору, а вторую вилку включите в сеть.
- На счетчике оставьте только ту комнату, которую нужно осветить.
Важно! Если на инверторе написано 12 - 220 V, то к нему можно подключать только 12 V, если написано 24 V, соответственно, подключить лишь 24 V.