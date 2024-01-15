Иногда хочется чего-то экзотического на своем подоконнике и тогда на ум приходит высадка необычных растений, вроде авокадо или ананаса. Но возможно ли это сделать в домашних условиях и как вырастить необычный вазон, об уходе за ним — читайте в материале Фактов ICTV.

Ананас — одно из самых популярных тропических растений. Вазон хорошо цветет, еще и плодоносит. Как вырастить ананас в домашних условиях и об уходе после высадки, мы расспросили у нашего постоянного эксперта по защите растений Алексея Колесника.

Реально ли высадить ананас из магазина

Вырастить ананас у себя на подоконнике вполне возможно. Свести эти попытки на нет может лишь ошибка при выборе плода, поскольку в магазине довольно трудно определить качество растения.

Сейчас смотрят

— Очень трудно определить качество ананаса в магазине, иногда признаки гниения удается заметить только во время высадки, но вырастить его абсолютно реально, — отмечает эксперт.

Высадить ананас дома можно тремя способами — семенами, черенкованием или погрузив в землю верхушку растения. В материале мы рассмотрим последний способ выращивания экзотического растения, поскольку он является самым распространенным.

— В землю высаживается только укорененная зеленая верхушка ананаса, — отмечает эксперт по защите растений.

Какой ананас подойдет для посадки и на что обратить внимание

Для посадки важно выбрать свежий ананас без признаков заморозки, гниения и со здоровыми, твердыми листьями. Также он должен быть зрелым, отмечает эксперт.

Чтобы определить это, для начала нужно оценить аромат ананаса. Если не чувствуете никакого запаха, это говорит о неспелости плода, а значит он не готов к высадке. Помните, что зрелый фрукт имеет достаточно выраженный и очень приятный запах.

Далее стоит окинуть взглядом внешний вид ананаса, на признаки начала гниения укажут темные пятна на нем и между его чешуйками. Кроме того, об успехе высадки фрукта дома скажет его однородный цвет. Чаще всего зрелый плод имеет желтую окраску, если фрукт зеленый, это свидетельствует о том, что он незрелый и поэтому не подходит для выращивания.

Также, выбирая ананас для высадки в горшок, слегка нажмите на него. Если чешуйки фрукта пружинят, то это означает, что плод в меру спелый, поэтому можно класть его в корзину.

Кроме того, очень важно осмотреть саму верхушку плода. Она должна быть зеленой, а ее края немного сухими. Если листья желтые или подгнившие, такой фрукт брать не стоит.

Какие материалы понадобятся для высадки ананаса: почва и горшок

Чтобы вырастить ананас с нуля, нужно выбрать подходящий по размеру горшок, он должен быть не менее 1,5 литра.

Покупая почву, стоит остановить свой выбор на рыхлом грунте, который будет пропускать влагу и воздух. Подойдет смешанный в равных пропорциях песок, торф и обычная земля или же купленный в специальном магазине грунт для кактусов.

— Для высадки вам понадобится: горшок с дренажными отверстиями емкостью от 1,5 литра, рыхлая почва, которая будет хорошо пропускать влагу и воздух, а также керамзит для дренажа, — говорит Алексей Колесник.

Как посадить ананас, купленный в магазине: пошаговая инструкция

Успех выращивания ананаса в домашних условиях напрямую зависит от качества посадочного материала и того, насколько правильно он будет подготовлен перед проведением манипуляции.

Шаг 1. Выберите ананас.

Растение нужно покупать в магазине с учетом вышеупомянутых советов.

Шаг 2. Отделите “чубчик” от самого плода.

Нужно отсоединить верхушку ананаса, которую собираетесь укоренять. Делать это стоит осторожно, откручивая “хохолок” в какую-то одну сторону, пока он не отпадет.

Если таким образом отделить посадочный материал не получилось, воспользуйтесь ножом. Аккуратно срежьте верхнюю часть плода вместе с верхушкой. Далее от “чубчика” острым предметом отделите всю съедобную часть.

После этого необходимо оборвать нижние листья этой верхушки, освободив от них примерно 5 сантиметров столбика ананаса.

Шаг 3. Укоренение верхушки ананаса.

Далее отделенную верхушку нужно поставить в воду и разместить в светлом, теплом месте. Там “чубчик” должен быть до тех пор, пока не начнут появляться корешки. Их размер должен достичь 3 см. Это будет свидетельствовать о том, что посадочный материал готов к высадке. Как правило, этот процесс занимает около месяца.

Воду в емкости время от времени нужно менять, а еще необходимо следить, чтобы ее всегда было достаточно.

Шаг 4. Высадка ананаса.

Следующим этапом является высадка “чубчика” ананаса в землю. Для этого покрываем дно горшка керамзитом, который будет выполнять роль дополнительного дренажа, засыпаем остальной объем емкости почвой, увлажняем ее и осторожно размещаем ананас, стараясь не повредить нежные корешки.

Глубина лунки, куда погружаете “хохолок” ананаса, должна быть такой, чтобы в нее свободно поместился ствол верхушки.

После этого еще раз поливаем растение для большего контакта с почвой.

Как ухаживать за ананасом после высадки

В первую очередь нужно выбрать для растения подходящее место. Оно должно быть теплым, без сквозняков. Также запрещено держать ананас под прямыми солнечными лучами, возле батарей, обогревателей, плиты. Ананасу противопоказан сухой воздух, поэтому его следует время от времени опрыскивать.

— Ананас любит высокий уровень влаги, поэтому иногда можно опрыскивать его. Для активного развития ему требуется температура не менее 20°C, — говорит эксперт.

В летний период ананас нуждается в обильном поливе, но проводить его нужно после подсыхания почвы, поливать можно только теплой, хорошо отстоянной водой.

Зимой, как и в отношении остальных растений, рекомендуется уменьшить полив ананаса, держать его подальше от холодных сквозняков и обогревателей. Температура в этот период не должна опускаться ниже 16°C.

Периодически можно подкармливать растение удобрениями, это так же благоприятно скажется на его росте и развитии. Купить их можно в любом цветочном магазине.

Далее следите за вазоном, где-то через несколько месяцев вы увидите, что листья “хохолка” исчезают, а на их месте появляются новые. Это хороший знак, свидетельствующий о том, что ананас принялся и активно растет. Сухие листья следует осторожно удалять, чтобы они не мешали расти новым.

Пересаживать ананас в большую емкость нужно через 1-1,5 года после высадки. Делать это можно практически в любое время, за исключением периода цветения. Пересаживать ананас стоит, не отряхивая почву с его корней.

К слову, ранее Факты ICTV писали, как вырастить мандариновое дерево в горшке.