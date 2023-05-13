Вырастить дерево лимона, мандарина или апельсина дома кажется всего лишь фантазией, а зря. Ведь это вполне реально сделать, если вооружиться правилами, знать нюансы и несколько секретиков. Как вырастить мандарин из косточки – читайте далее в материале Фактов ICTV.

Мы спросили преподавателя биологии и блогера Лилиану Лавринец, как в домашних условиях вырастить из косточки мандариновое дерево, о правилах посадки экзота и особенностях этого растения.

Личный опыт выращивания мандарина из косточки

Эксперт поделилась своим опытом посадки мандарина из косточки. За 2,5-3 месяца ей в домашних условиях, с помощью описанных ниже советов, удалось взрастить небольшое деревце.

Лавринец советует ставить цитрус именно в спальне, там он хорошо растет. К тому же, мандарин выделяет масла, которые хорошо влияют на улучшение сна и иммунитет.

Из каких мандаринов косточки подходят для виращивания дерева

Эксперт отмечает, что этот вопрос не принципиален, так как прижиться может мандарин любого сорта. Главное, чтобы он нравился именно вам, а вкус щекотал ваши рецепторы и доставлял удовольствие.

При этом наиболее подходящее время для посадки семян – осенне-зимний период. Именно в это время происходит естественное созревание плодов в природе.

Как посадить косточку мандарина

Чтобы вырастить мандарин из косточки, нужно сделать три основных шага — подготовить плод, обеспечить созревание косточки и высадить семя. Но стоит отметить, чтобы увеличить шансы на успех, сажать нужно сразу 4-5 косточек мандарина. Поэтому из съеденных фруктов выберите наиболее толстые, округлые семена и приступайте к работе.

Шаг 1. Подготовка плода и емкости

Нужно вынуть косточку и промыть ее в воде. Но важно: она должна быть только комнатной температуры, ни в коем случае не холодная или горячая.

Затем нужно с косточки снять верхнюю кожицу. Лавринец отмечает, что обычно она либо белого, либо желтого цвета. И вот у вас уже есть готовая косточка для посадки.

Далее нужно подготовить емкость для высадки мандарина из косточки. Это может быть маленькая баночка, но обязательно стеклянная, отмечает эксперт.

Кроме того, емкость следует выбирать прозрачную, без каких-либо наклеек. Крышку можно взять любую, но только не пластмассовую.

Шаг 2. Созревание косточки мандарина

Нужно взять обычную вату и замочить в воде без примесей, потом немного отжать. После этого влажную вату следует разместить в стеклянной банке, а сверху положить семена мандарина. Сверху их также накрываем влажной ватой, закрываем крышку и ставим на солнце.

— Не забывайте проветривать косточки. То есть открывать ежедневно. При необходимости опрыскивайте. Приблизительно через неделю увидите, как прорезается корень растения, — говорит эксперт.

Шаг 3. Посадка мандарина

Далее переходим к посадке нашего мандарина. В небольшую емкость выкладываем дренаж, сверху универсальную почву. После этого делаем ямку в почве, туда добавляем воду и кладем косточку.

1 ямка = 1 косточка

Далее засыпаем косточку мандарина почвой, и сверху также немного поливаем водой.

– Почему так много воды при посадке? Просто наша косточка проросла во влажной среде, и сейчас, чтобы ей адаптироваться, нужна также влажность. Это только мы при посадке так опрыскиваем много. Потом поливаем как обычно – раз в неделю, – объясняет Лавринец.

И эта инструкция посадки мандарина из косточки подходит не только для цитрусовых, но и для яблок, груши и винограда.

Насколько большим можно вырастить мандарин в домашних условиях

Лавринец говорит, что не стоит ожидать настоящего мандаринового дерева, ведь растение, выращенное в комнатных условиях, не будет больших размеров. Потому и называется комнатным растением.

— По моему личному опыту, мандарин, да и вообще любой цитрус, вырастает до 1,5 м. И ни цветения, ни плодов у него нет первых 6-8 лет. Но этот срок можно значительно сократить за счет прививки. Если привить мандарин, он зацветет уже на 2-3 год жизни, – объясняет эксперт.

Она рассказывает, что прививка – это присадка почки или веточки к другому растению, где она приживается, а затем они хорошо функционируют.

— То есть ко взрослой особи мандарина прививают особь мандарина, но которая уже имеет плоды. Тогда та почка приживается, и дерево через год или два тоже родит, — добавляет специалист.

Но главное, подчеркивает Лавринец, правильный уход за мандариновым деревом и избегание основных ошибок после посадки. Среди самых распространенных из них – перелив и частое опрыскивание.

Следует отметить, что цитрусовые любят удобрение. Но часто владельцы растений, желая как можно скорее получить результат в виде цветения и плодов мандарина, прилагают слишком много усилий – и потому цитрус погибает от обожженных корней.

Фото: Лилиана Лавринец