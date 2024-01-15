Інколи хочеться чогось екзотичного на своєму підвіконні і тоді на думку спадає висадка незвичних рослин, на кшталт авокадо чи ананаса. Та чи можливо це зробити в домашніх умовах та як виростити незвичний вазон, про догляд за ним – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Ананас – одна з найпопулярніших тропічних рослин. Вазон гарно квітне, ще й плодоносить. Як виростити ананас у домашніх умовах та про догляд після висадки, ми розпитали у нашого постійного експерта із захисту рослин Олексія Колесника.

Чи реально висадити ананас із магазину

Виростити ананас у себе на підвіконні цілком можливо. Звести ці спроби нанівець може лише помилка під час вибору плода, оскільки у магазині досить важко визначити якість рослини.

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– Дуже важко визначити якість ананаса в магазині, іноді ознаки гниття вдається побачити тільки під час висадки, але виростити його абсолютно реально, – наголошує експерт.

Висадити ананас вдома можна трьома способами – насінням, живцюванням або ж зануривши у землю верхівку рослини. У матеріалі ми розглянемо останній спосіб вирощування екзотичної рослини, оскільки він є найпоширенішим.

– У землю висаджується тільки вкорінена зелена верхівка ананаса, – зазначає експерт із захисту рослин.

Який ананас підійде для посадки та на що звернути увагу

Для посадки важливо обрати свіжий ананас без ознак заморожування, гниття та зі здоровим твердим листям. Також він має бути зрілим, зазначає експерт.

Щоби визначити це, для початку потрібно оцінити аромат ананаса. Якщо не відчуваєте ніякого запаху, це свідчить про нестиглість плода, а значить – він не готовий до висадки. Пам’ятайте, що зрілий фрукт має доволі виражений і дуже приємний запах.

Далі варто окинути оком зовнішній вигляд ананаса. На ознаки початку гниття вкажуть темні плями на ньому і між його лусочками. Крім того, про успіх під час висадки фрукта вдома скаже його однорідний колір. Найчастіше зрілий плід має жовте забарвлення, якщо фрукт зелений, це свідчить про його незрілість. Тож він не підходить для вирощування.

Обираючи ананас для висадки у горщик, злегка натисніть на нього. Якщо лусочки фрукта пружинять, це означає, що плід в міру стиглий, тож можна класти його до кошика.

Крім того, дуже важливо оглянути саму верхівку плода. Вона повинна бути зеленою, а її краї трохи сухими. Якщо листя жовте або підгниле, такий фрукт брати не варто.

Які матеріали знадобляться для висадки ананаса: ґрунт та горщик

Щоб виростити ананас з нуля, потрібно обрати відповідний за розміром горщик, він має бути не меншим за 1,5 літра.

Обираючи землю у квітковій крамниці, варто зупинитися на пухкому ґрунті, який пропускатиме вологу та повітря. Підійде змішаний у рівних пропорціях пісок, торф і звичайна земля або ж куплений в спеціальному магазині ґрунт для кактусів.

– Для висадки вам знадобиться: горщик із дренажними отворами ємністю від 1,5 літра, пухкий ґрунт, який добре пропускатиме вологу та повітря, а також керамзит для дренажу, – говорить Олексій Колесник.

Як посадити ананас, куплений у магазині: покрокова інструкція

Успіх вирощування ананаса в домашніх умовах безпосередньо залежить від якості посадкового матеріалу і того, наскільки правильно він буде підготовлений перед проведенням маніпуляції.

Крок 1. Оберіть ананас.

Рослину потрібно купувати в магазині з урахуванням вищезазначених порад.

Крок 2. Відокремлення “чубчика” від самого плоду.

Потрібно від’єднати верхівку ананаса, яку маєте намір вкорінювати. Робити це варто обережно, відкручуючи “чубчик” в якийсь один бік, допоки він не відпаде.

Якщо таким чином відокремити посадковий матеріал не вийшло, скористайтеся ножем. Акуратно зріжте верхню частину плоду разом з верхівкою. Далі від “чубчика” гострим предметом відокремте всю їстівну частину.

Після цього необхідно обірвати нижні листки цієї верхівки, звільнивши від них приблизно 5 сантиметрів.

Крок 3. Укорінення верхівки ананаса.

Далі відокремлену верхівку потрібно поставити у воду та розмістити у світлому теплому місці. Там “чубчик” має бути доти, доки не почнуть з’являтися корінці. Їхній розмір має сягнути 3 см. Це свідчитиме про те, що посадковий матеріал готовий до висадки. Зазвичай цей процес займає близько одного місяця.

Воду в ємності час від часу потрібно міняти, а ще необхідно стежити, щоб її завжди було достатньо.

Крок 4. Висадка ананаса.

Наступним етапом є висадка “чубчика” ананаса у землю. Для цього покриваємо дно горщика керамзитом, який виконуватиме роль додаткового дренажу, засипаємо решту об’єму ємності ґрунтом, зволожуємо його та обережно розміщуємо ананас, намагаючись не пошкодити ніжні корінці.

Глибина лунки, куди занурюєте “чубчик” ананаса, повинна бути такою, щоб у неї вільно помістився стовбур верхівки.

Після цього ще раз поливаємо рослину для гарного контакту її з ґрунтом.

Як доглядати за ананасом після висадки

Передусім потрібно обрати для рослини відповідне місце. Воно повинно бути теплим, без протягів. Також заборонено тримати ананас під прямими сонячними променями, біля батарей, обігрівачів, плити тощо. Ананасу протипоказане сухе повітря, тож його варто час від часу оприскувати.

– Ананас полюбляє високий рівень вологи, тому іноді можна оприскувати його. Для активного розвитку він потребує температури щонайменше 20°C, – каже експерт.

У літній період ананас потребує рясного поливу, але проводити його потрібно після підсихання ґрунту, поливати можна тільки теплою, добре відстояною водою.

Взимку, як і з усіма рослинами, варто зменшити полив ананаса, тримати його подалі від холодних протягів та обігрівачів. Температура в цей період не повинна опускатися нижче 16°C.

Періодично можна підгодовувати рослину добривами, це так само сприятливо позначиться на її рості та розвитку. Купити їх можна в будь-якому квітковому магазині.

Далі стежте за вазоном. Через декілька місяців ви побачите, що листя “чубчика” зникає і з’являється нове. Це хороший знак, що свідчить про те, що ананас прийнявся і активно росте. Сухе листя варто обережно видаляти, щоб воно не заважало зростати новому.

Пересаджувати ананас у більшу ємність потрібно через 1-1,5 року після висадки. Робити це можна практично в будь-який час, за винятком періоду цвітіння. Пересаджувати ананас варто, не обтрушуючи ґрунт з його коренів.

До речі, раніше Факти ICTV писали, як виростити мандаринове дерево у горщику.