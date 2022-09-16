Стирку с использованием аспирина применяют в первую очередь для отбеливания и выведения пятен.

Что может вывести аспирин из ткани и как его правильно использовать для стирки – смотрите в материале Фактов ICTV.

Аспирин для стирки: преимущества и недостатки

Аспирин часто используют для отбеливания одежды или выведения пятен в домашних условиях. Таблетки можно применять для вывода пятен не только для белой, но и для цветной одежды.

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Аспирин не только отбеливает ткань, но и обновляет ее цвет. Ацетилсалициловую кислоту используют как для машинной, так и для ручной стирки.

Аспирин для стирки: как подготовиться к процедуре

Перед замачиванием или стиркой вещей с препаратом надевайте на руки перчатки из резины.

Одежду из деликатных материалов замачивать с аспирином на длительное время нельзя. Максимум – полтора часа.

Смягчайте воду спецсредствами, ведь аспирин – довольно агрессивный препарат, который может как улучшить одежду, так и испортить.

Если хотите стирать вещи с порошками и аспирином, присмотритесь к надписям на упаковке с продуктом. Если порошок содержит энзимы, можете не использовать таблетки.

Именно энзим нейтрализует действие аспирина. Если пятна на одежде старые и большие, вам нужно для начала замочить их в воде с аспирином.

Аспирин для стирки – как полезно использовать при стирке

В первую очередь нужно прочитать информацию на ярлыках. Там есть информация о том, можно ли вообще отбеливать ту или иную вещь.

Всю одежду при одинаковой температуре стирать тоже нельзя. Особенно если это касается нежных тканей.

Рассортируйте все по структуре и цвету ткани. Одновременно стирать яркое платье и белые брюки не рекомендуется. Есть риск появления пятен, которые вам не удастся вывести даже с помощью специальных средств.

Перед стиркой замочите одежду в растворе из аспирина.

Аспирин для стирки: пошаговая инструкция по правильному использованию

Для замачивания одежды в растворе аспирина вам понадобится 5-10 таблеток. Разомните их для лучшего эффекта. Для цветной одежды нужно использовать не более 2 таблеток на 8 л воды, чтобы ткань не покрылась пятнами.

Налейте в таз холодную или теплую воду и добавьте полученную смесь.

Закиньте туда одежду и оставьте ее для вымачивания приблизительно на 8-10 часов.

Закиньте белье в машину-автомат.

Завершите процесс стирки.

Следить нужно не только за своей одеждой, но и домом. Чаще и быстрее всего пачкаются кухня и ванная комната. Именно ванная очень привередлива к уборке — лишний раз ее химией лучше не мыть. Как отмыть ванную от налета и ржавчины — читайте на Фактах ICTV.