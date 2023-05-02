Одуванчик — многолетнее травянистое растение из семейства астровых, обладающее множеством полезных и лечебных свойств. Именно благодаря им цветок часто используют в народной медицине и кулинарии.
Из одуванчика готовят мед, вино, чай, разнообразные салаты, а также лечебные настойки. Чтобы цветок действительно приносил пользу, нужно знать, как правильно его собирать.
Как правильно собирать одуванчик для употребления и приготовления лекарств, а также, где собирать цветы, если нет дома в селе и собственного огорода.
Где собирать одуванчик, если нет собственного огорода
Лучшее место для сбора одуванчика — сельская местность. Поэтому тем, у кого есть собственная хатка в деревне, повезло.
Дело в том, что срывать одуванчик возле дорог или рядом с производственными участками нельзя, ведь цветы склонны накапливать тяжелые металлы. Такие растения могут быть опасными, особенно, если вы планируете употреблять их в пищу.
Если вы живете в городе и не имеете собственного домика в деревне, но очень хотите насобирать одуванчик, советуем делать это:
- На удаленных от дорог полянах. Для этого необходимо выехать из города, ведь найти не зашлакованный участок, например в Киеве, очень трудно. За городом поищите поле или открытую местность как можно дальше от трассы и нарвите цветы.
- Также подойдут берега озер и рек. Если в вашем городе есть река или озеро, которое находится как можно дальше от проезжей части, можно насобирать одуванчики там. Если же нет, поищите ближайшие села, где есть реки и отправляйтесь туда.
- Вспомните всех знакомых, кто имеет собственный огород в селе и попросите у них нарвать цветы на их участке. Поверьте, владельцы частных домов в деревнях с радостью позволят вам нарвать несколько пакетиков одуванчиков.
Если найти достойный участок не удалось, вы можете приобрести охапку одуванчиков. В большом городе сделать это можно:
- на рынках;
- у бабушек, которые продают продукты из собственного огорода;
- в аптеках в засушенном виде.
Как правильно собирать одуванчик — советы
- Собирать одуванчик можно в поздние весенние или ранние летние месяцы, когда растение цветет (то есть в период максимального цветения).
- Лучше делать это днем, когда цветки наиболее открыты. В это время в цветках содержится наибольшее количество нектара, поэтому они имеют максимальный запас полезных веществ.
- Собирать нужно те цветы, которые растут как можно дальше от дорог и производственных участков.
- Не стоит срывать одуванчик после дождя. Подождите хотя бы один-два дня. В таком случае на них соберется больше нектара.
- Срывать, а лучше срезать, нужно только те цветы, которые полностью раскрылись, а бутоны остаются закрытыми.
- Собирать цветы рекомендуется в солнечную погоду днем или ближе к вечеру.
- Следите, чтобы на цветах не было видимых повреждений, пятен, налета, мусора. Также не подходят одуванчики, которые уже начали увядать.
- Также после сбора не рекомендуется мыть одуванчик, чтобы не смыть необходимую пыльцу.