Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Лайфхаки

Где собирать одуванчик в большом городе, если нет собственного дома и огорода в селе

2 мая 2023, 15:11
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Кульбаба
Источник: Pixabay

Одуванчик — многолетнее травянистое растение из семейства астровых, обладающее множеством полезных и лечебных свойств. Именно благодаря им цветок часто используют в народной медицине и кулинарии.

Из одуванчика готовят мед, вино, чай, разнообразные салаты, а также лечебные настойки. Чтобы цветок действительно приносил пользу, нужно знать, как правильно его собирать.

Как правильно собирать одуванчик для употребления и приготовления лекарств, а также, где собирать цветы, если нет дома в селе и собственного огорода.

Где собирать одуванчик, если нет собственного огорода

Лучшее место для сбора одуванчика — сельская местность. Поэтому тем, у кого есть собственная хатка в деревне, повезло.

Дело в том, что срывать одуванчик возле дорог или рядом с производственными участками нельзя, ведь цветы склонны накапливать тяжелые металлы. Такие растения могут быть опасными, особенно, если вы планируете употреблять их в пищу.

Если вы живете в городе и не имеете собственного домика в деревне, но очень хотите насобирать одуванчик, советуем делать это:

  • На удаленных от дорог полянах. Для этого необходимо выехать из города, ведь найти не зашлакованный участок, например в Киеве, очень трудно. За городом поищите поле или открытую местность как можно дальше от трассы и нарвите цветы.
  • Также подойдут берега озер и рек. Если в вашем городе есть река или озеро, которое находится как можно дальше от проезжей части, можно насобирать одуванчики там. Если же нет, поищите ближайшие села, где есть реки и отправляйтесь туда.
  • Вспомните всех знакомых, кто имеет собственный огород в селе и попросите у них нарвать цветы на их участке. Поверьте, владельцы частных домов в деревнях с радостью позволят вам нарвать несколько пакетиков одуванчиков.

Если найти достойный участок не удалось, вы можете приобрести охапку одуванчиков. В большом городе сделать это можно:

  • на рынках;
  • у бабушек, которые продают продукты из собственного огорода;
  • в аптеках в засушенном виде.

Как правильно собирать одуванчик — советы

  1. Собирать одуванчик можно в поздние весенние или ранние летние месяцы, когда растение цветет (то есть в период максимального цветения).
  2. Лучше делать это днем, когда цветки наиболее открыты. В это время в цветках содержится наибольшее количество нектара, поэтому они имеют максимальный запас полезных веществ.
  3. Собирать нужно те цветы, которые растут как можно дальше от дорог и производственных участков.
  4. Не стоит срывать одуванчик после дождя. Подождите хотя бы один-два дня. В таком случае на них соберется больше нектара.
  5. Срывать, а лучше срезать, нужно только те цветы, которые полностью раскрылись, а бутоны остаются закрытыми.
  6. Собирать цветы рекомендуется в солнечную погоду днем или ближе к вечеру.
  7. Следите, чтобы на цветах не было видимых повреждений, пятен, налета, мусора. Также не подходят одуванчики, которые уже начали увядать.
  8. Также после сбора не рекомендуется мыть одуванчик, чтобы не смыть необходимую пыльцу.
Читайте также:
Где собирать одуванчик в большом городе, если нет собственного дома и огорода в селеКак плести венки из одуванчиков: самые простые и популярные способы

Теги
Квіти Советы Рослини
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь