Одуванчик — многолетнее травянистое растение из семейства астровых, обладающее множеством полезных и лечебных свойств. Именно благодаря им цветок часто используют в народной медицине и кулинарии.

Из одуванчика готовят мед, вино, чай, разнообразные салаты, а также лечебные настойки. Чтобы цветок действительно приносил пользу, нужно знать, как правильно его собирать.

Как правильно собирать одуванчик для употребления и приготовления лекарств, а также, где собирать цветы, если нет дома в селе и собственного огорода.

Где собирать одуванчик, если нет собственного огорода

Лучшее место для сбора одуванчика — сельская местность. Поэтому тем, у кого есть собственная хатка в деревне, повезло.

Дело в том, что срывать одуванчик возле дорог или рядом с производственными участками нельзя, ведь цветы склонны накапливать тяжелые металлы. Такие растения могут быть опасными, особенно, если вы планируете употреблять их в пищу.

Если вы живете в городе и не имеете собственного домика в деревне, но очень хотите насобирать одуванчик, советуем делать это:

На удаленных от дорог полянах. Для этого необходимо выехать из города, ведь найти не зашлакованный участок, например в Киеве, очень трудно. За городом поищите поле или открытую местность как можно дальше от трассы и нарвите цветы.

Для этого необходимо выехать из города, ведь найти не зашлакованный участок, например в Киеве, очень трудно. За городом поищите поле или открытую местность как можно дальше от трассы и нарвите цветы. Также подойдут берега озер и рек . Если в вашем городе есть река или озеро, которое находится как можно дальше от проезжей части, можно насобирать одуванчики там. Если же нет, поищите ближайшие села, где есть реки и отправляйтесь туда.

. Если в вашем городе есть река или озеро, которое находится как можно дальше от проезжей части, можно насобирать одуванчики там. Если же нет, поищите ближайшие села, где есть реки и отправляйтесь туда. Вспомните всех знакомых, кто имеет собственный огород в селе и попросите у них нарвать цветы на их участке. Поверьте, владельцы частных домов в деревнях с радостью позволят вам нарвать несколько пакетиков одуванчиков.

Если найти достойный участок не удалось, вы можете приобрести охапку одуванчиков. В большом городе сделать это можно:

на рынках;

у бабушек, которые продают продукты из собственного огорода;

в аптеках в засушенном виде.

Как правильно собирать одуванчик — советы