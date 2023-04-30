Одуванчики – одни из самых лучших цветов для плетения летних венков на голову. Они долго остаются свежими без воды, поэтому аксессуар будет красивым как минимум целый день. Как плести венки из одуванчиков – читайте в материале.
Как правильно собирать одуванчики для венка
Самое главное правило – собирать цветки подальше от дороги, если вы хотите, чтобы веночек выглядел красиво, а дорожная пыль не падала вам на волосы и лицо. Также важно собирать цветки, в которых будут большие ножки (тоненькие брать не стоит, ведь они могут разорваться в венке).
Как плести венки из одуванчиков: классический метод
- Возьмите два цветка и перекрестите их стебли.
- Затем перекиньте один стебель через другой, сформировав подобие петли.
- Придерживайте конструкцию пальцем правой руки.
- Переплетенные одуванчики, которые служат основанием венка, всегда должны быть слева, если вы не левша.
- Сверху положите третий одуванчик, как можно ближе придвинув его шляпку к первым двум цветкам.
- Сделайте еще одну петлю.
- Продолжайте плести венок из одуванчиков, соединяя цветки снова и снова.
- Старайтесь, чтобы все шляпки находились на одном уровне, а ножки переплетались на одной и той же линии.
- Когда вы добьетесь нужной длинны соедините концы венка между собой и оберните их еще одним одуванчиком. Для надежности это место лучше перевязать нитью.
- Лишние стебли аккуратно подрежьте или оборвите.
Как сделать пышный венок из одуванчиков: пошаговая инструкция
- Для этого метода нужно использовать способ плетения косичкой.
- В первую очередь возьмите три цветка и сложите их крест-накрест, будто вы заплетаете косу на волосах.
- Потом представьте, что вы делаете косу с набором, добавляя боковые пряди.
- Ими в данном случае выступают дополнительные цветы. Добавляйте по одному одуванчику с каждой стороны венка.
- Все стебли должны выглядеть, как настоящая коса.
- Чтобы их закрепить, в самом конце перевяжите венок леской или ниткой.
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