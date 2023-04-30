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Как плести венки из одуванчиков: самые простые и популярные способы

30 апреля 2023, 15:15
Анна Голишевская редактор ленты
Как плести венки из одуванчиков: самые простые и популярные способы
Источник: Unsplash

Одуванчики – одни из самых лучших цветов для плетения летних венков на голову. Они долго остаются свежими без воды, поэтому аксессуар будет красивым как минимум целый день. Как плести венки из одуванчиков – читайте в материале.

Как правильно собирать одуванчики для венка

Самое главное правило – собирать цветки подальше от дороги, если вы хотите, чтобы веночек выглядел красиво, а дорожная пыль не падала вам на волосы и лицо. Также важно собирать цветки, в которых будут большие ножки (тоненькие брать не стоит, ведь они могут разорваться в венке).

Как плести венки из одуванчиков: классический метод

  1. Возьмите два цветка и перекрестите их стебли.
  2. Затем перекиньте один стебель через другой, сформировав подобие петли.
  3. Придерживайте конструкцию пальцем правой руки.
  4. Переплетенные одуванчики, которые служат основанием венка, всегда должны быть слева, если вы не левша.
  5. Сверху положите третий одуванчик, как можно ближе придвинув его шляпку к первым двум цветкам.
  6. Сделайте еще одну петлю.
  7. Продолжайте плести венок из одуванчиков, соединяя цветки снова и снова.
  8. Старайтесь, чтобы все шляпки находились на одном уровне, а ножки переплетались на одной и той же линии.
  9. Когда вы добьетесь нужной длинны соедините концы венка между собой и оберните их еще одним одуванчиком. Для надежности это место лучше перевязать нитью.
  10. Лишние стебли аккуратно подрежьте или оборвите.

Как сделать пышный венок из одуванчиков: пошаговая инструкция

  1. Для этого метода нужно использовать способ плетения косичкой.
  2. В первую очередь возьмите три цветка и сложите их крест-накрест, будто вы заплетаете косу на волосах.
  3. Потом представьте, что вы делаете косу с набором, добавляя боковые пряди.
  4. Ими в данном случае выступают дополнительные цветы. Добавляйте по одному одуванчику с каждой стороны венка.
  5. Все стебли должны выглядеть, как настоящая коса.
  6. Чтобы их закрепить, в самом конце перевяжите венок леской или ниткой.
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