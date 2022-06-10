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Вкус детства: как приготовить творожную запеканку в мультиварке

10 июня 2022, 18:03
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Вкус детства: как приготовить творожную запеканку в мультиварке

Творожная запеканка — нежное и вкусное блюдо, процес приготовления которого вас не затруднит. Такое лакомство, напоминающее вкус детства, понравится многим.

Готовить творожное блюдо — не сложно, а ингредиенты для него можно найти практически в каждом магазине.

Рецепт творожной запеканки — в материале.

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Ингредиенты:

  • творог — 300 грамм;
  • ванильный сахар — по вкусу;
  • манная крупа —  2,5 столовых ложки;
  • молоко — 40 мл;
  • изюм — по вкусу;
  • разрыхлитель —  1/2 чайной ложки;
  • сахар 2 столовые ложки;
  • яйцо — 2 штуки.

Способ приготовления:

  1. Разомните творог вилкой в ​​глубокой посуде, чтобы не было комочков.
  2. В отдельной миске смешайте яйца, манку, молоко, сахар, ванилин и разрыхлитель для теста. Тщательно перемешайте смесь и добавьте творог.
  3. Чашу мультиварки смажьте сливочным маслом, чтоб творожная запеканка не прилипла к краям. В подготовленную мультиварку выложите готовую творожную массу. Разровняйте сыр ложкой и закройте крышку.
  4. Включите режим Выпечка на 40 минут.

Стоит отметить, что готовя массу, в нее можно добавить цукаты, изюм или то, что вы хотите. После приготовления запеканку присыпьте сахарной пудрой, вареньем, медом или шоколадом.

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