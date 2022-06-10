Творожная запеканка — нежное и вкусное блюдо, процес приготовления которого вас не затруднит. Такое лакомство, напоминающее вкус детства, понравится многим.
Готовить творожное блюдо — не сложно, а ингредиенты для него можно найти практически в каждом магазине.
Рецепт творожной запеканки — в материале.
Сейчас смотрят
Ингредиенты:
- творог — 300 грамм;
- ванильный сахар — по вкусу;
- манная крупа — 2,5 столовых ложки;
- молоко — 40 мл;
- изюм — по вкусу;
- разрыхлитель — 1/2 чайной ложки;
- сахар 2 столовые ложки;
- яйцо — 2 штуки.
Способ приготовления:
- Разомните творог вилкой в глубокой посуде, чтобы не было комочков.
- В отдельной миске смешайте яйца, манку, молоко, сахар, ванилин и разрыхлитель для теста. Тщательно перемешайте смесь и добавьте творог.
- Чашу мультиварки смажьте сливочным маслом, чтоб творожная запеканка не прилипла к краям. В подготовленную мультиварку выложите готовую творожную массу. Разровняйте сыр ложкой и закройте крышку.
- Включите режим Выпечка на 40 минут.
Стоит отметить, что готовя массу, в нее можно добавить цукаты, изюм или то, что вы хотите. После приготовления запеканку присыпьте сахарной пудрой, вареньем, медом или шоколадом.