Творожная запеканка — нежное и вкусное блюдо, процес приготовления которого вас не затруднит. Такое лакомство, напоминающее вкус детства, понравится многим.

Готовить творожное блюдо — не сложно, а ингредиенты для него можно найти практически в каждом магазине.

Рецепт творожной запеканки — в материале.

Сейчас смотрят

Ингредиенты:

творог — 300 грамм;

ванильный сахар — по вкусу;

манная крупа — 2,5 столовых ложки;

молоко — 40 мл;

изюм — по вкусу;

разрыхлитель — 1/2 чайной ложки;

сахар 2 столовые ложки;

яйцо — 2 штуки.

Способ приготовления:

Разомните творог вилкой в ​​глубокой посуде, чтобы не было комочков. В отдельной миске смешайте яйца, манку, молоко, сахар, ванилин и разрыхлитель для теста. Тщательно перемешайте смесь и добавьте творог. Чашу мультиварки смажьте сливочным маслом, чтоб творожная запеканка не прилипла к краям. В подготовленную мультиварку выложите готовую творожную массу. Разровняйте сыр ложкой и закройте крышку. Включите режим Выпечка на 40 минут.

Стоит отметить, что готовя массу, в нее можно добавить цукаты, изюм или то, что вы хотите. После приготовления запеканку присыпьте сахарной пудрой, вареньем, медом или шоколадом.