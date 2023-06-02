Генеральную уборку в квартире или доме невозможно представить без специальной бытовой химии. Впрочем магазинную химию можно заменить на экологически чистые и натуральные моющие средства.

Факты ICTV подготовили для вас 10 полезных советов, которые помогут заменить бытовую химию.

Средство для мытья окон

Если дома не оказалось магазинного средства для мытья окон, не расстраивайтесь! Чтобы помыть окна, вам понадобится:

уксус;

вода.

Разведите ингредиенты в пропорции 1: 5 (где 1 — это уксус), нанесите раствор на стекло и протрите газетами или мягкой тряпкой. Кстати, уксус можно заменить лимонным соком.

А чтобы наполировать стекло используйте нашатырный спирт и мыло.

Средство для мытья зеркал

Зеркала быстро покрываются налетом и разводами, поэтому, чтобы очистить поверхность можно использовать нашатырный спирт:

К литру воды добавьте один миллилитр нашатырного спирта.

Готовый раствор нанесите на зеркало в виде спрея или просто налейте на салфетку и протрите поверхность.

Теперь хорошо протрите зеркало.

Также протереть зеркало можно салфеткой, смоченной раствором одной части уксуса до одной части воды. Чтобы вам было удобнее, используйте средство в бутылочке с пульверизатором.

Чем заменить средство для мытья посуды

Вымыть посуду можно с помощью:

Мыльного раствора хозяйственного мыла.

Сухой горчицей, разведенной в воде.

Содой.

Для кастрюль и сковородок хорошо подойдет раствор уксуса.

Стиральный порошок — чем заменить

Постирать одежду можно с помощью горчичного порошка. Он подходит для всех видов тканей.

Средством для мытья посуды. Предварительно обработайте средством пятна на ткани, а затем добавьте немного к барабану стиральной машины. Также моющие средства эффективны при ручной стирке.

Грязные вещи замочите в воде с натертым хозяйственным мылом. А затем постирайте и хорошо прополоскайте.

Очиститель раковины и ванной

Для борьбы с известковым налетом на раковине и ванне полейте их уксусом, насыпьте немного соды и оставьте на 30 мин.

После этого тщательно потрите щеткой и смойте остатки средств водой.

Чем заменить очиститель духовки и плиты

Чтобы идеально вымыть духовку, вам поможет пищевая сода. Но предварительно налейте четверть чашки нашатырного спирта и оставьте его в духовке на ночь. А утром протрите духовку пищевой содой.

Чтобы привести в порядок плиту, используйте обычную соль. Просто насыпьте небольшое количество на грязные участки и тщательно потрите мягкой тряпкой.

Важно, чтобы вы чистили плиту, когда она еще теплая.

Средство для очистки ковров

С этим делом идеально справится кукурузный крахмал. Его нужно разбросать по коврику, а затем тщательно пропылесосить поверхность.

Чем заменить средство для очистки труб

Если у вас забило канализационную трубу используйте соль для очистки.

Ее нужно засыпать в трубу и залить кипятком. Через несколько минут вы увидите положительный результат.

Универсальное средство для уборки во всем доме

Для него вам понадобится:

вода;

уксус;

лавандовое масло.

В миске смешайте воду и уксус в пропорции 1:2 и добавьте несколько капель лавандового масла. Тщательно перемешайте раствор и начинайте уборку.

Средство для мытья полов

Мытье полов — один из самых неприятных этапов уборки. Ведь неправильно подобранное средство может свести все усилия на нет, оставив разводы или неприятный запах.

Чтобы качественно помыть пол можно использовать обычную соду. Просто размешайте 50 граммов соды в пятилитровом ведре горячей воды и вымойте готовым раствором пол.

Также можно использовать яблочный уксус. Вам необходимо налить 2 столовых ложки уксуса на 5 литров воды и помыть раствором пол.