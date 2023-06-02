Генеральне прибирання у квартирі чи будинку неможливо уявити без спеціальної побутової хімії. Втім магазинну хімію можна замінити на екологічно чисті та натуральні мийні засоби.

Факти ICTV підготували для вас 10 корисних порад, які допоможуть замінити побутову хімію.

Засіб для миття вікон

Якщо вдома не виявилось магазинного засобу для миття вікон, не засмучуйтесь! Щоб помити вікна, вам знадобиться:

оцет;

вода.

Розведіть інгредієнти в пропорції 1:5 (де 1 – це оцет), нанесіть розчин на скло та протріть газетами або м’якою ганчіркою. До речі, оцет можна замінити лимонним соком.

А щоб наполірувати скло використайте нашатирний спирт та мило.

Засіб для миття дзеркал

Дзеркала швидко покриваються нальотом та розводами, тому, щоб очистити поверхню можна використати нашатирний спирт:

До літру води додайте один мілілітр нашатирного спирту.

Готовий розчин нанесіть на дзеркало у вигляді спрею або просто налийте на серветку та протріть поверхню.

Тепер добре витріть дзеркало.

Також протерти дзеркало можна серветкою, змоченою розчином однієї частини оцту до однієї частини води. Щоб вам було зручніше, використовуйте засіб у пляшечці з пульверизатором.

Чим замінити засіб для миття посуду

Вимити посуд можна за допомогою:

Мильного розчину господарського мила.

Сухою гірчицею, розведеною у воді.

Содою.

Для каструль та сковорідок добре підійде розчин оцту.

Пральний порошок – чим замінити

Випрати одяг можна за допомогою гірчичного порошку. Він підходить для всіх типів тканин.

Засобом для миття посуду. Попередньо обробіть засобом плями на тканині, а потім додайте трохи до барабана пральної машини. Також мийні засоби ефективні при ручному пранні.

Брудні речі замочити у воді з натертим господарським милом. Потім попрати та добре прополоскати.

Засіб для очищення раковини та ванної

Для боротьби з вапняним нальотом на раковині та ванні полийте їх оцтом, насипте трохи соди та залиште на 30 хв.

Після цього ретельно потріть щіткою та змийте залишки засобів водою.

Чим замінити засіб для очищення духовки та плити

Щоб ідеально вимити духовку, вам допоможе харчова сода. Але попередньо налийте чверть чашки нашатирного спирту та залиште його в духовці на ніч.

А зранку протріть духовку харчовою содою. Щоб привести до ладу плиту, використовуйте звичайну сіль. Просто насипте невелику кількість на брудні ділянки та ретельно потріть мʼякою ганчіркою.

Але чистити плиту потрібно, коли вона ще тепла.

Засіб для очищення килимів

З цією справою ідеально впорається кукурудзяний крохмаль. Його потрібно розкидати по килимку, а потім ретельно пропилососити поверхню.

Чим замінити засіб для очищення труб

Якщо у вас забило каналізаційну трубу використовуйте сіль для очищення.

Її потрібно засипати в трубу та залити окропом. Через кілька хвилин ви побачите позитивний результат.

Універсальний засіб для прибирання у всьому домі

Для нього вам знадобиться:

вода;

оцет;

лавандова олія.

У мисці змішайте воду та оцет в пропорції 1:2 та додайте декілька крапель лавандової олії. Ретельно перемішайте розчин та починайте прибирання.

Засіб для миття підлоги

Миття підлоги – один з найбільш неприємних етапів прибирання. Адже неправильно підібраний засіб може звести всі зусилля нанівець, залишивши розводи або неприємний запах.

Щоб якісно помити підлогу можна використати звичайну соду. Просто розмішайте 50 грамів соди в п’ятилітровому відрі гарячої води та вимийте готовим розчином підлогу.

Також можна використати яблучний оцет. Вам необхідно налити 2 столових ложки оцту на 5 літрів води та помити розчином підлогу.