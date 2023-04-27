Гладиолусы — популярный цветок среди садоводов. Он неприхотлив и не отнимает много времени.

Однако для того, чтобы цветок имел здоровый и красивый вид, нужно подобрать правильное время для высадки.

Факты ICTV рассказывают, когда сажать гладиолусы весной 2023 года.

Когда сажать гладиолусы 2023

Благоприятным временем для высадки гладиолусов является вторая половина весны. Тогда почва прогреется до 10 градусов и исчезнут риски заморозки.

Садоводы обычно начинают сажать гладиолусы с середины апреля по конец мая.

Благоприятные дни для высадки гладиолусов:

апрель: 22-26;

май: 7-12.

Как сажать гладиолусы в открытый грунт

Выберите солнечное место с хорошо дренированной почвой. Перед тем как сажать, снимите с луковиц шелуху и проверьте на наличие вредителей. Оставьте луковицы в теплом месте. Когда они пустят ростки, можете сажать в грунт. Сделайте ямки на расстоянии 19-15 см между ними. Насыпьте на дно ямок песок. Посадите в ямки по одной луковице и присыпьте землей. После высаживания полейте водой.

Гладиолусы не любят сильный полив, поэтому делать это следует 1-2 раза в неделю.