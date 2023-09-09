Осень — время, чтобы позаботиться об урожае следующего года. Как правильно и чем подпитывать клубнику осенью и когда именно это нужно делать — Фактам ICTV рассказал эксперт по растениям.

На грядках в частных секторах часто можно увидеть клубнику — она не только вкусная, но и полезная. Клубника богата витаминами, среди которых А, С, Е, РР, К и другие. Также в ней содержатся сахариды, каротин, фолиевая кислота, микроэлементы, среди которых калий, кальций, магний, натрий, железо, цинк и многие другие питательные вещества. Поэтому, чтобы в следующем году иметь хороший урожай этой суперполезной ягодки, нужно позаботиться об этом заранее. Знаток растений Лилиана Лавринец рассказала Фактам ICTV, чем подкормить клубнику осенью.

Зачем подпитывать клубнику осенью

Эксперт говорит, что подкармливают клубнику не только для хорошего урожая, но и для того, чтобы ягодка хорошо пережила зиму.

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— Удобрение осенью закладывается, чтобы весной, как только сойдет снег при первых лучах солнышка, растение активизировалось, ожило, набрало снова сил и энергии для того, чтобы выпустить новые побеги, листочки, расцвести и дать плоды, — говорит Лавринец.

Когда именно подкармливать клубнику осенью

Осеннюю подкормку клубники можно проводить с сентября до октября — начала ноября.

Как правильно и чем подкармливать клубнику осенью

Для начала, говорит эксперт, нужно подготовить грядку вокруг растения и прополоть ее от сорняков. Только после этого можно подкармливать клубнику. Для этого хорошо подойдет универсальное удобрение, которое необходимо заранее развести водой. Но оно должно быть без азотосодержащих веществ, поскольку сейчас не рекомендуется стимулировать рост новых листьев.

— Сначала, даже осенью, когда клубника уже не дает плодов, хорошо обработайте грядку вокруг растения, после этого можно и подкормить землю. Честно вам скажу, чтобы не утруждать себя подготовкой органических удобрений, купите универсальное удобрение и разведите его водой, затем хорошо полейте, — говорит эксперт.

Такое же удобрение можно использовать и весной, уверяет Лавринец.

— Оно быстрого действия, а не как домашние, органические — накопительного, — добавляет эксперт.

Но органику в качестве подкормки также можно использовать. Среди органических удобрений неплохим вариантом является перегной. Но помните, что он может сжечь корешки, поэтому стоит подкармливать землю вокруг растения, не близко к нему. Здесь важно, чтобы перегной не касался побега и корней.

Кроме того для подкормки клубники можно выбрать удобрения с содержанием калия и фосфора. Такую смесь лучше применять в конце октября — начале ноября.

Можно использовать как комплексные препараты, которые продаются в специализированных магазинах, так и подручные материалы, например древесную золу. Это поможет дополнительно защитить клубнику от некоторых вредителей и станет профилактическим средством для предотвращения образования серой гнили.

Также можно разложить на грядках между кустами клубники скошенную траву без семян, а также измельченные стебли и листья люпина. Их нужно присыпать небольшим слоем почвы или песка. Они, разлагаясь зимой, обогащают почву питательными веществами.

К тому же, в качестве органического удобрения можно применять настой крапивы, в которой много азота, калия и железа. Чтобы приготовить настой из этого растения, нужно заполнить емкость на 2/3 крапивой, после этого залить ее водой. Стоит для брожения оставить немного места до края сосуда. Этот настой не надо трогать в течение 7-10 дней, а затем следует разбавить водой 1:10 и полить растение под корень.

Что будет, если не подкармливать клубнику

Конечно, если не подкормить клубнику осенью, ничего катастрофического не произойдет.

— Я свою клубнику ничем не подкармливаю, совсем. Вы смотрите по самому растению. Если кусты клубники выглядят хилыми, плоды слишком маленькие, то точно надо подкармливать. Если растение совсем не родило, также стоит подкормить, все зависит от ситуации. По сути, само растение должно вам подсказать, точнее — его внешний вид, — говорит Лавринец.

К слову, ранее Факты ICTV писали, как правильно пересадить клубнику в осенний период.