Осінь – час, щоби попіклуватись про врожай наступного року. Як правильно і чим підживлювати полуницю восени та коли саме це потрібно робити – Фактам ICTV розповів експерт з рослин.

На грядках у приватних секторах часто можна побачити полуницю – вона не лише смачна, а й корисна. Полуниця багата на вітаміни, серед яких А, С, Е, РР, К та інші. Також у ній містяться сахариди, каротин, фолієва кислота, мікроелементи, серед яких калій, кальцій, магній, натрій, залізо, цинк та багато інших поживних речовин. Тож, щоб наступного року мати гарний врожай цієї суперкорисної ягідки, потрібно подбати про це заздалегідь. Знавець рослин Ліліана Лавринець розповіла Фактам ICTV, чим підживити полуницю восени.

Навіщо підживлювати полуницю восени

Експерт каже, що підживлюють полуницю не лише для гарного врожаю, а й для того, щоб ягідка добре пережила зиму.

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– Добриво восени закладається, щоби весною, щойно зійде сніг і під час перших променів сонечка, рослина активізувалася, ожила, набрала знову сил та енергії для того, щоб випустити нові пагони, листочки, розцвісти та дати плоди, – говорить Лавринець.

Коли саме підживлювати полуницю восени

Осіннє підживлення полуниці можна проводити з вересня до жовтня – початку листопада.

Як правильно та чим підживлювати полуницю восени

Для початку, каже експерт, потрібно підготувати грядку навколо рослини та прополоти її від бур’яну. Лише після цього можна підживлювати полуницю. Для цієї дії добре підійде універсальне добриво, яке необхідно заздалегідь розвести водою. Але воно повинно бути без азотовмісних речовин, адже зараз не рекомендується стимулювати ріст нового листя.

– Спершу, навіть восени, коли полуниця вже не дає плодів, гарно обробіть грядку навколо рослини. Після цього можна і підживити землю. Чесно вам скажу, щоб не обтяжувати себе підготовкою органічних добрив, краще купіть універсальне та розведіть його водою, добре полийте, – говорить експерт.

Таке саме добриво можна використовувати і навесні, запевняє Лавринець.

– Вони швидкої дії, а не як домашні, органічні – накопичувальної, – додає експерт.

Але органіку для підживлення також можна використовувати. Серед органічних добрив непоганим варіантом є перегній. Але пам’ятайте, що він може спалити корінці, тому варто живити землю навколо рослини, не близько до неї. Тут важливо, щоб перегній не торкався пагону та коріння.

Крім того для живлення полуниці можна обрати добрива з вмістом калію та фосфору. Таку суміш краще застосовувати наприкінці жовтня – на початку листопада.

Можна використати як комплексні препарати, які є у спеціалізованих магазинах, так і підручні матеріали, як-от деревну золу. Це допоможе додатково захистити полуницю від деяких шкідників і стане профілактичним засобом для запобігання утворенню сірої гнилі.

Також можна розкласти на грядках між кущами полуниці скошену траву без насіння, а також подрібнені стебла і листя люпину. Їх потрібно присипати невеликим шаром ґрунту або піску. Вони, розкладаючись взимку, збагачують ґрунт поживними речовинами.

До того ж, в ролі органічного добрива можна застосовувати настій кропиви, в якій багато азоту, калію та заліза. Щоб приготувати настій з цієї рослини, потрібно заповнити ємність на 2/3 кропивою, після цього залити її водою. Варто для бродіння залишити небагато місця до краю посудини. Цей настій не треба чіпати протягом 7-10 днів, а потім слід розбавити водою 1:10 і полити рослину під корінь.

Що буде, якщо не підживлювати полуницю

Звісно, якщо не підживити полуницю восени, нічого катастрофічного не станеться.

– Я свою полуницю нічим не підживлюю, зовсім. Ви дивіться по самій рослини. Якщо кущі полуниці здаються кволими, плоди надто маленькі, то точно треба підживлювати. Якщо рослина зовсім не родила, також варто підживити, все залежить від ситуації. По суті, сама рослина має вам підказати, тобто її зовнішній вигляд, – говорить Лавринець.

До речі, раніше Факти ICTV писали, як правильно пересадити полуницю в осінній період.