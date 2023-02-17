Сейчас хорошая посуда стоит совсем не дешево. Поэтому многим людям хочется сделать все, чтобы она прослужила еще дольше. Но иногда мы даже не подозреваем, что уничтожаем посуду своими руками.

Ведь от неправильного использования она портится гораздо быстрее. Почему мы неправильно моем посуду и что с этим делать – читайте в материале.

Почему мы неправильно моем посуду: популярные ошибки

Мыть тарелки только с одной стороны. Если вы так делаете, и после мытья стороны, с которой едите, складываете посуду на кучу – ее смело можно перемывать заново. Использовать слишком много моющего средства. Нужно использовать несколько капель средства для набора посуды (помните, как в рекламе). Это уменьшает риск попадания потенциально канцерогенных химических веществ в организм. Также важно перед мойкой предварительно замачивать посуду, и не собирать большое ее количество, избегать засыхания пищи на приборах. Грязная губка. Губки нужно менять раз в неделю. А если у вас проживает много людей – то чаще. Именно на губках – большая концентрация бактерий кишечной палочки и сальмонелл. Игнорировать мытье раковины и поверхностей. Не ограничивайте мойку посуды только одними тарелками, чашками и вилками. Вы же кладете все это в раковину, – значит, и она должна быть чистой. Заливать сковороду холодной водой. Часто бывают ситуации, когда сразу после жарки, например яиц, люди берут сковородку и направляют на нее мощную струю холодной воды. Однако из-за большой разности температур происходит термальный шок. Это ведет к деформации краев, днища посуды и появлению трещин. Замачивать чугунную и деревянную посуду. Деревянные принадлежности в таком случае просто размокнут и могут расклеиться. Замачивание чугунной посуды приведет к тому, что разрушится ее защитный слой. Неправильно хранить посуду. Ножи, вилка и ложки часто портятся, если их ставить друг возле друга. На них появляются царапины и т.д. А тарелки класть друг на друга тоже нельзя. После мытья посуду нужно вытереть досуха и прокладывать каждую тарелку бумажной салфеткой. Чтобы не портились ножи, следует купить магнитную доску или подставку из дерева. Не дезинфицировать. Даже если вы ежедневно моете посуду чистыми губками или в посудомойке, нужно время от времени дезинфицировать столовые приборы. Для этого их можно прокипятить в большой кастрюле около 10 минут. Также важно промывать емкости и ножи после сырого мяса или рыбы отдельно от другой посуды. Не вытирать посуду. Всегда, после каждого мытья, посуду нужно вытирать, ведь в остатках воды размножаются бактерии. А на металлической посуде – появляется ржавчина.

Как мыть посуду из разных материалов

Стекло и фарфор. Растворите в литре холодной воды половину столовой ложки соли и уксуса. Тогда на них не останется мутной пленки. Изделия из хрусталя мойте в теплой воде и ополосните легким раствором соли (это придаст блеск).

Столовые приборы. Используйте зубной порошок даже от стойкого налета. Ополаскивайте проточной водой.

Глиняная посуда. В теплой воде без моющих средств. Для очищения от загрязнений можно использовать мыло без ароматизаторов.

Посуда из керамики. Горячая вода с добавлением соды. В горячей воде можно мыть изделия из железа, алюминия, чугуна и эмалированные.

При мытье таких изделий (кроме железа) нельзя использовать абразивные мочалки или жесткие щетки, они могут их повредить.

Читайте также: Почему посуду с антипригарным покрытием нельзя мыть в посудомойке