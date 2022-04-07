Обычно неприятный запах в холодильнике появляется из-за испорченных продуктов, но когда вы дома, этот источник устраняется быстро и запаха почти не остается. А вот когда испорченные продукты и блюда пролежали долгое время в холодильнике, запах уже не так быстро уйдет, как хотелось бы. Но мы расскажем несколько способов, которые помогут быстро убрать запах из холодильника, и как его продезинфицировать от плесени и бактерий.

Первое, что нужно сделать – выбросить все испорченные продукты из холодильника и отключить холодильник от сети, если он был включен. Затем тщательно помыть его: все полки, все подставки, все ящики, уплотнительные резинки. О морозильной камере тоже не стоит забывать, особенно если там было мясо и холодильник какое-то время не работал. Помыть холодильник можно обычным моющим средством для посуды. Хорошо вымойте все пятна и загрязнения.

Какими средствами можно убрать неприятный запах в холодильнике

Раствор уксуса. Он должен быть не сильно концентрированным, так как кислота может повредить пластик и эмаль. Разводите уксус водой в пропорции одна столовая ложка на стакан воды. Смочите губку в растворе и тщательно протрите полки, стенки холодильника, уплотнительные резинки. Не пропустите ни одной поверхности.

Нашатырь. Он прекрасно растворяет жир и убивает микробы, при этом на поверхности не останется разводов. Для обработки необходимо приготовить раствор: пара капель нашатыря на стакан воды. В нем смочите тряпку, тщательно протрите все поверхности. Оставьте холодильник открытым хотя бы на одну ночь или сутки. И возможно, имеет смысл оставить окно на проветривание, так как нашатырный спирт имеет резкий запах.

Очистители. Если вы можете найти в своем магазине специальные средства для чистки холодильника, то воспользуйтесь ими. Они могут быть в форме геля, спрея. Также неплохо работают специальные салфетки. А для поддержания постоянной чистоты и свежести можно использовать ионизаторы-освежители или специальные коробочки с поглотителями запахов. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с инструкцией средства и не забывайте использовать перчатки и, по необходимости, защитные очки.

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