Стиральная машинка — настоящая помощница для каждой хозяйки! Она способна быстро вывести самые сложные загрязнения, не испортив одежду.

Поскольку стиральной машинкой мы пользуемся едва ли не ежедневно, случаются случаи, когда из машинки начинает исходить неприятный запах. Вонь переносится на вещи и распространяется по всей ванной комнате.

Факты ICTV узнавали, почему воняет стиральная машинка и как избавиться от неприятного запаха.

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Воняет стиральная машинка: самые распространенные причины

Как и любой прибор, стиральная машинка нуждается в должном уходе. Если игнорировать рекомендации производителя и нарушать условия эксплуатации, стиральная машинка начнет вести себя странно!

Неприятный запах в стиральной машинке говорит о неправильном уходе за прибором и распространении различных бактерий.

Вонь в стиральной машинке может появиться по нескольким причинам:

Неправильный уход

После каждой стирки барабан нужно тщательно просушивать. Также в уходе нуждается емкость, в которую добавляются моющие средства. Ее необходимо время от времени ополаскивать обычной водой и вытирать насухо.

Также после каждой стирки рекомендуется протирать уплотнитель сухой тряпкой, чтобы вода не застаивалась в резиновых складках.

Если пренебрегать этими правилами, в барабане машинки начнут распространяться бактерии, грибок и плесень, которые станут причиной неприятного запаха.

Вы закрываете дверцу машинки после стирки

Это делать категорически запрещено. Дело в том, что после стирки дверцы машинки должны оставаться открытыми, чтобы лишняя влага испарилась.

В противном случае в барабане начинают размножаться различным бактериям, которые впоследствии становятся причиной неприятных запахов.

Использование некачественных моющих средств

Моющие средства плохого качества способны полностью растворяться в воде. Соответственно, они будут оседать и скапливаться на стенках барабана. Со временем это может перерасти в появление невыносимого запаха, который будет передаваться на вашу одежду!

Грязный сливной фильтр

Он предназначен для отлова мелких предметов, которые попадают в стиральную машину во время стирки. Через определенное время пользования, фильтр загрязняется, поэтому специалисты советуют чистить его несколько раз в год.

Если долгое время не трогать фильтр, то вся грязь начнет просто гнить. Соответственно, машинка начнет вонять. Более того, несвоевременная замена фильтра может привести к серьезным поломкам (нарушению отжима или сильной тряске).

Поэтому эксперты советуют проводить осмотр сливного фильтра раз в пол года и при необходимости чистить его.

Стирка на низких температурах

Если постоянно стирать одежду в холодной воде (при температуре 30-40°), в машине появятся микробы. Они и станут причиной вони!

Поэтому время от времени стоит проводить стирку на высоких температурах, чтобы предотвратить появление вредных бактерий.

Вы храните в барабане грязное белье

Грязные вещи могут стать источником распространения различных бактерий и микробов.

Если вы не пользуетесь специальной корзиной для грязного белья, а складываете вещи в барабан, некоторые части стиральной машины могут впитывать неприятные запахи, которые выделяет белье.

Проблемы с внутренними элементами

Сливной шланг или налет на ТЭН тоже могут стать причинами вони стиральной машинки. Например, на стенках сливного шланга могут скапливаться частицы мусора или остатки порошка, которые впоследствии начинают издавать вонь.

Сказать точную причину вони вашей машинки сможет только мастер. Он осмотрит машинку, проведет диагностику и установит источник неприятного запаха. Возможно вам придется заменить какие-то детали прибора, или просто провести глобальную чистку машинки.

Как избавиться от вони стиральной машинки — народные методы

Данный метод поможет очистить вашу машинку от различных бактерий и микроорганизмов, которые вызывают вонь.

Вам понадобится:

уксус-500 мл;

пищевая сода — 1/4 стакана;

вода — 1/4 стакана.

Соедините соду и воду в отдельном сосуде и тщательно перемешайте.

Перед запуском стирки убедитесь, что остатки накипи, грязи и плесени вокруг уплотнителей барабана стиральной машины удалены.

Теперь добавьте готовый раствор в емкость для моющих средств, а уксус залейте прямо в барабан машинки! Установите самую высокую температуру стирки и запустите машинку.

Такая чистка поможет очистить ваш прибор от неприятного запаха.