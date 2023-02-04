Пральна машинка – справжня помічниця для кожної господині! Вона здатна швидко вивести найскладніші забруднення, не зіпсувавши одяг.

Оскільки пральною машинкою ми користуємось чи не щодня, трапляються випадки, коли з машинки починає надходити неприємний запах. Сморід переноситься на речі та розповсюджується по всій ванній кімнаті.

Факти ICTV дізнавалися, чому смердить пральна машинка та як позбутися неприємного запаху.

Зараз дивляться

Смердить пральна машинка: найрозповсюдженіші причини

Як і будь-який прилад, пральна машинка потребує належного догляду. Якщо ігнорувати рекомендації виробника та порушувати умови експлуатації, пральна машинка почне поводити себе дивно!

Неприємний запах у пральні машинці говорить про неправильний догляд за приладом та розповсюдження різноманітних бактерій.

Сморід у пральній машинці може зʼявитися з кількох причин:

Неправильний догляд за машинкою

Після кожного прання барабан потрібно ретельно просушувати. Також догляду потребує місткість, в яку додаються мийні засоби. Її необхідно час від часу обполіскувати звичайною водою та витирати насухо.

Також після кожного прання рекомендується протирати ущільнювач сухою ганчіркою, щоб вода не застоювалася у гумових складках.

Якщо нехтувати цими правилами, в барабані машинки почнуть розповсюджуватися бактерії, грибок та цвіль, які і стануть причиною неприємного запаху.

Ви закриваєте дверцята машинки після прання

Це робити категорично заборонено. Річ у тім, що після прання дверцята машинки мають залишатися відкритими, аби зайва волога випарувалась.

В іншому випадку, в барабані починають розмножуватися різним бактеріям, які згодом стають причиною неприємних запахів.

Використання неякісних мийних засобів

Мийні засоби поганої якості здатні повністю розчиняються у воді. Відповідно, вони будуть осідати та накопичуватися на стінках барабана. З часом це може перерости у появу нестерпного запаху, який буде передаватися на ваш одяг!

Брудний зливний фільтр

Він призначений для вилову дрібних предметів, які потрапляють в пральну машину під час прання. Через певний час користування, фільтр забруднюється, тому фахівці радять чистити його кілька разів на рік.

Якщо довгий час не чіпати фільтр, то увесь бруд почне просто гнити. Відповідно, машинка почне смердіти. Ба більше, несвоєчасна заміна фільтра може призвести до серйозних поломок (порушення віджиму або сильної тряски).

Тому експерти радять проводити огляд зливного фільтра раз на пів року та при необхідності чистити його.

Прання на низьких температурах

Якщо постійно прати одяг у холодній воді (при температурі 30-40°), в машині з’являться мікроби. Вони і стануть причиною смороду!

Тому час від часу варто проводити прання на високих температурах, аби запобігти появі шкідливих бактерій.

Ви зберігаєте в барабані брудну білизну

Брудні речі можуть стати джерелом розповсюдження різних бактерій та мікробів.

Якщо ви не користуєтесь спеціальним кошиком для брудної білизни, а складаєте речі в барабан, деякі частини пральної машини можуть вбирати неприємні запахи, які виділяє білизна.

Проблеми з внутрішніми елементами

Зливний шланг чи наліт на ТЕН теж можуть стати причинами смороду пральної машинки. Наприклад, на стінках зливного шланга можуть накопичуватися часточки сміття чи залишки порошку, які згодом починають видавати сморід.

Сказати точну причину смороду вашої машинки зможе лише майстер. Він огляне машинку, проведе діагностику та встановить джерело неприємного запаху. Можливо вам доведеться замінити якісь деталі приладу, або просто провести глобальну чистку машинки.

Як позбутися смороду пральної машинки – народні методи

Даний метод допоможе очистити вашу машинку від різних бактерій та мікроорганізмів, які спричиняють сморід.

Вам знадобиться:

оцет – 500 мл;

харчова сода – 1/4 склянки;

вода – 1/4 склянки.

Зʼєднайте соду та воду в окремій посудині та ретельно перемішайте.

Перед запуском прання переконайтеся, що залишки накипу, бруду та цвілі навколо ущільнювачів барабана пральної машини видалені.

Тепер додайте готовий розчин у місткість для мийних засобів, а оцет залийте прямо у барабан машинки! Встановіть найвищу температуру прання та запустіть машинку.

Така чистка допоможе очистити ваш прилад від неприємного запаху.