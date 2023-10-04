Каждый, кто носит очки, безусловно сталкивался с такой проблемой, как запотевание. Мало того, что это раздражает, так еще и может произойти в опасный момент, например, когда человек едет за рулем. В этом материале Факты.Life разобрались, почему запотевают очки. Также мы собрали полезные советы, которые позволят защитить очки от запотевания.

Почему запотевают очки, когда человек с мороза заходит в комнату

Причина максимально простая — физика. На очках возникает конденсат вследствие перепада температур и уровня влажности.

Из школьной программы мы знаем, что в любом воздухе есть водяной пар. В холодном его меньше, в теплом — больше. Вот вы прошлись по улице поздней осенью, зимой или весной, и зашли в квартиру, офис или машину — теплый воздух столкнулся с холодными линзами, произошла конденсация. Молекулы воды объединились и проступили на линзах, создав эффект запотевания.

Вспомните, когда мы повсюду носили маски во время пандемии коронавируса. Конденсат возникал постоянно, ведь наше дыхание теплее температуры на улице. Это явление называется самостоятельным запотеванием. Так же очки могут запотеть из-за тумана, что тоже вызывает образование конденсата, причем прямо на улице.

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Что сделать, чтобы не потели очки

Во-первых, их можно протереть, если это уже произошло. Например, микрофиброй или специальными уходовыми платочками, продающимися в оптиках.

Также проблему можно предотвратить благодаря инновационным разработкам, к которым относятся профессиональные спреи и салфетки. Такие средства содержат в себе поверхностно-активные вещества (ПАВы). Благодаря им на линзе образуется тонкая пленка, защищающая от конденсата. Однако, этот эффект временный, и нанести средства можно только с внутренней стороны линзы. Есть еще один нюанс: если на улице -10 градусов или еще холоднее, стекло может не запотеть, а заледенеть.

Не забывайте о народных лайфхаках. Это разнообразные и иногда неожиданные средства. Их также применяют непосредственно на линзах. Подробнее рассмотрим этот перечень в следующем разделе.

Чем протирать очки, чтобы не потели

Глицерин . Он используется в качестве антифриза. Средство комнатной температуры надо нанести на линзы с обеих сторон. Однако не непосредственно, а с помощью фланелевой салфетки или тряпки, которые надо предварительно смочить в глицерине. Затем обязательно хорошо растереть и дать высохнуть. После чего отполировать сухой салфеткой или тряпкой.

. Он используется в качестве антифриза. Средство комнатной температуры надо нанести на линзы с обеих сторон. Однако не непосредственно, а с помощью фланелевой салфетки или тряпки, которые надо предварительно смочить в глицерине. Затем обязательно хорошо растереть и дать высохнуть. После чего отполировать сухой салфеткой или тряпкой. Твердое мыло. Намыльте пальцы и нанесите субстанцию на стекло с двух сторон. Затем так же дать высохнуть и уже после протереть линзы насухо мягкой тряпочкой или салфеткой, лучше специальной.

Намыльте пальцы и нанесите субстанцию на стекло с двух сторон. Затем так же дать высохнуть и уже после протереть линзы насухо мягкой тряпочкой или салфеткой, лучше специальной. Гель или пена для бритья. Подойдет в качестве экстренного средства. Средство также наносится на кончики пальцев, растирается по поверхности линз, после высыхания стекло полируется микрофиброй.

Подойдет в качестве экстренного средства. Средство также наносится на кончики пальцев, растирается по поверхности линз, после высыхания стекло полируется микрофиброй. Шампунь, жидкое мыло, средства для мытья посуды. Здесь работает тот же принцип, что и с глицерином, разве что сохнуть будет дольше. Как вариант, можно сделать раствор в пропорции 50% средства на 50% воды. В него погружают очки, затем дают высохнуть. Так линзу покрывает тонкая мыльная пленка, которая не дает образоваться конденсату.

Здесь работает тот же принцип, что и с глицерином, разве что сохнуть будет дольше. Как вариант, можно сделать раствор в пропорции 50% средства на 50% воды. В него погружают очки, затем дают высохнуть. Так линзу покрывает тонкая мыльная пленка, которая не дает образоваться конденсату. Зубная паста. Нанесите немного средства прямо на линзы, разотрите, вытрите тряпкой, пока не исчезнут разводы.

Чего нельзя делать с очками

Ни в коем случае не наносите на линзы средства, предназначенные для автомобилей или зеркал. Состав такой жидкости слишком агрессивный и может не только повредить тонкие линзы, но и ухудшить ваше зрение.

Помните, что держать очки, когда вы ими не пользуетесь, надо в футляре из плотного материала. Так можно избежать деформации и переохлаждения. Для протирания линз используйте ткань из специального материала и не касайтесь пальцами поверхности стекол.