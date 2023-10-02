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Как постирать тюль в домашних условиях до белоснежности: основные лайфхаки

2 октября 2023, 18:11
Анна Голишевская редактор ленты
Как постирать тюль в домашних условиях до белоснежности: основные лайфхаки
Источник: Unsplash

Когда выбирают между покупкой штор, гардин или тюли, то чаще всего покупают последнее. Ведь конкретно эта ткань считается более симпатичной для хоть какого интерьера квартиры. Как постирать тюль в домашних условиях до белоснежности – читайте в материале.

Как постирать тюль, чтобы была белоснежная: способ в стиральной машинке

  1. Насыпьте порошок, затем добавьте 1 ст. л соды, 1 ст. л поваренной соли и 1 пакетик разрыхлителя.
  2. В отсек для кондиционера налейте 1 ст.л. л уксуса.
  3. Положите тюль в мешок для ткани или в наволочку, а затем постирайте в машине на деликатном режиме без отжима.

Как отбелить тюль в машинке автомат

Важно понимать, что тюль – довольно хрупкая ткань, испортить ее несложно, поэтому нужно придерживаться простых рекомендаций:

  • снимите занавески из окна и отряхните от пыли;
  • разведите в теплой воде немного жидкого мыла или стирального геля, замочите в растворе тюль на 30 минут;
  • отправьте занавески в машинку, выставив деликатный режим.
  • следите за тем, чтобы температура во время стирки не превышала 40°C.

Как постирать тюль в перекиси водорода

Кроме перекиси возьмите еще нашатырный спирт. Далее следуйте следующим советам:

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  1. Нагрейте воду до 55-60 ° C и вылейте ее в тазик.
  2. Добавьте в туда 1 ст. л нашатыря, 3 ст. л перекиси водорода. Опустите тюль в тазик на 25-30 минут. После этого прополоскайте в проточной воде
  3. Отожмите и развесьте сушиться.
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