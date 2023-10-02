Когда выбирают между покупкой штор, гардин или тюли, то чаще всего покупают последнее. Ведь конкретно эта ткань считается более симпатичной для хоть какого интерьера квартиры. Как постирать тюль в домашних условиях до белоснежности – читайте в материале.
Как постирать тюль, чтобы была белоснежная: способ в стиральной машинке
- Насыпьте порошок, затем добавьте 1 ст. л соды, 1 ст. л поваренной соли и 1 пакетик разрыхлителя.
- В отсек для кондиционера налейте 1 ст.л. л уксуса.
- Положите тюль в мешок для ткани или в наволочку, а затем постирайте в машине на деликатном режиме без отжима.
Как отбелить тюль в машинке автомат
Важно понимать, что тюль – довольно хрупкая ткань, испортить ее несложно, поэтому нужно придерживаться простых рекомендаций:
- снимите занавески из окна и отряхните от пыли;
- разведите в теплой воде немного жидкого мыла или стирального геля, замочите в растворе тюль на 30 минут;
- отправьте занавески в машинку, выставив деликатный режим.
- следите за тем, чтобы температура во время стирки не превышала 40°C.
Как постирать тюль в перекиси водорода
Кроме перекиси возьмите еще нашатырный спирт. Далее следуйте следующим советам:
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- Нагрейте воду до 55-60 ° C и вылейте ее в тазик.
- Добавьте в туда 1 ст. л нашатыря, 3 ст. л перекиси водорода. Опустите тюль в тазик на 25-30 минут. После этого прополоскайте в проточной воде
- Отожмите и развесьте сушиться.