Когда выбирают между покупкой штор, гардин или тюли, то чаще всего покупают последнее. Ведь конкретно эта ткань считается более симпатичной для хоть какого интерьера квартиры. Как постирать тюль в домашних условиях до белоснежности – читайте в материале.

Как постирать тюль, чтобы была белоснежная: способ в стиральной машинке

Насыпьте порошок, затем добавьте 1 ст. л соды, 1 ст. л поваренной соли и 1 пакетик разрыхлителя. В отсек для кондиционера налейте 1 ст.л. л уксуса. Положите тюль в мешок для ткани или в наволочку, а затем постирайте в машине на деликатном режиме без отжима.

Как отбелить тюль в машинке автомат

Важно понимать, что тюль – довольно хрупкая ткань, испортить ее несложно, поэтому нужно придерживаться простых рекомендаций:

снимите занавески из окна и отряхните от пыли;

разведите в теплой воде немного жидкого мыла или стирального геля, замочите в растворе тюль на 30 минут;

отправьте занавески в машинку, выставив деликатный режим.

следите за тем, чтобы температура во время стирки не превышала 40°C.

Как постирать тюль в перекиси водорода

Кроме перекиси возьмите еще нашатырный спирт. Далее следуйте следующим советам:

Сейчас смотрят