Кожен, хто носить окуляри, безумовно зіштовхувався з такою проблемою, як запотівання. Мало того, що це дратує, так ще й може статися у небезпечний момент, наприклад, коли людина їде за кермом. У цьому матеріалі Факти.Life розібралися, чому запотівають окуляри. Також ми зібрали корисні поради, що дозволять захистити окуляри від запотівання.

Чому потіють окуляри, коли людина з морозу заходить до кімнати

Причина максимально проста – фізика. На окулярах виникає конденсат внаслідок перепаду температур та рівня вологості.

Зі шкільної програми ми знаємо, що в будь-якому повітрі є водяна пара. У холодному її менше, у теплому – більше. Ось ви пройшлися вулицею пізньою осінню, взимку чи навесні, і зайшли до квартири, офісу чи магазину – тепле повітря зіткнулося з холодними лінзами, відбулася конденсація. Молекули води об’єдналися і проступили на лінзах, створивши ефект запотівання.

Зараз дивляться

Згадайте, коли ми всюди носили маски під час пандемії коронавірусу. Конденсат виникав постійно, адже наш подих тепліший за температуру на вулиці. Це явище називається самостійним запотіванням. Також окуляри можуть запотіти через туман, що теж спричиняє утворення конденсату, причому просто на вулиці.

Що зробити, щоб не потіли окуляри

По-перше, їх можна протерти, якщо це вже сталося. Наприклад, мікрофіброю або спеціальними доглядовими хустинками, що продаються в оптиках.

Також проблемі можна запобігти завдяки інноваційним розробкам, до яких належать професійні спреї та серветки. Такі засоби містять в собі поверхнево-активні речовини (ПАВи). Завдяки їм на лінзі утворюється тонка плівка, що захищає від конденсату. Проте цей ефект тимчасовий, і нанести засоби можна лише з внутрішньої сторони лінзи. Є ще один нюанс: якщо на вулиці -10 градусів чи ще холодніше, скло може не запотіти, а заледеніти.

Не забуваймо про народні лайфхаки. Це різноманітні та інколи неочікувані засоби. Їх також застосовують безпосередньо на лінзах. Детальніше розглянемо цей перелік у наступному розділі.

Чим протирати окуляри, щоби не потіли

Гліцерин. Він використовується в якості антифризу. Засіб кімнатної температури треба нанести на лінзи з обох сторін. Проте не безпосередньо, а за допомогою фланелевої серветки чи ганчірки, які треба попередньо змочити у гліцерині. Відтак обовʼязково добре розтерти та дати висохнути. Потім відполірувати сухою серветкою або ганчірко.

Він використовується в якості антифризу. Засіб кімнатної температури треба нанести на лінзи з обох сторін. Проте не безпосередньо, а за допомогою фланелевої серветки чи ганчірки, які треба попередньо змочити у гліцерині. Відтак обовʼязково добре розтерти та дати висохнути. Потім відполірувати сухою серветкою або ганчірко. Тверде мило. Намильте пальці та нанесіть субстанцію на скло з двох сторін. Потім так само дати висохнути і вже після цього протерти лінзи насухо мʼякою ганчіркою або серветкою, краще спеціальною.

Намильте пальці та нанесіть субстанцію на скло з двох сторін. Потім так само дати висохнути і вже після цього протерти лінзи насухо мʼякою ганчіркою або серветкою, краще спеціальною. Гель або піна для гоління. Підійде у якості екстреного засобу. Засіб теж наноситься на кінчики пальців, розтирається по поверхні лінз, після висихання скло полірується мікрофіброю.

Підійде у якості екстреного засобу. Засіб теж наноситься на кінчики пальців, розтирається по поверхні лінз, після висихання скло полірується мікрофіброю. Шампунь, рідке мило, засоби для миття посуду. Тут працює той самий принцип, що і з гліцерином, хіба що сохнутиме довше. Як варіант, можна зробити розчин у пропорції 50% засобу на 50% води. До нього зануруюють окуляри, потім дають висохнути. Так лінзу покриває тонка мильна плівка, шо не дає утворитися конденсату.

Тут працює той самий принцип, що і з гліцерином, хіба що сохнутиме довше. Як варіант, можна зробити розчин у пропорції 50% засобу на 50% води. До нього зануруюють окуляри, потім дають висохнути. Так лінзу покриває тонка мильна плівка, шо не дає утворитися конденсату. Зубна паста. Нанесіть трішки засобу просто на лінзи, розітріть, витріть ганчірко, поки не зникнуть розводи.

Чого не можна робити з окулярами

В жодному разі не наносьте на лінзи засоби, що призначені для автівок чи дзеркал. Склад такої рідини надто агресивний та може не лише пошкодити тонкі лінзи, а ще й погіршити ваш зір.

Пам’ятайте, що тримати окуляри, коли ви ними не корситуєтеся, треба в футлярі зі щільного матеріалу. Так можна уникнути деформації та переохолодження. Для протирання лінз використовуйте тканину зі спеціального матеріалу та не торкайтеся пальцями поверхні скла.