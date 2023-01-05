Строение гейзерной кофеварки и принцип работы

Если вы впервые пользуетесь кофейником, следует знать, как устроена контрукция гейзерной кофеварки.

Она состоит из пяти основных частей:

Нижний резервуар для воды. Воронка-фильтр. Резиновая прокладка-уплотнитель. Фильтр-сито. Верхняя емкость с металлической трубкой для готового кофе.

Все детали вкручиваются одна за другой.

В общем, гейзерная кофеварка получила свое название не просто так. В основе ее работы лежит простой физический процесс – действие давления пара. Подобный процесс происходит при извержении гейзеров.

Когда мы ставим гейзерную кофеварку на огонь, вода в нижней емкости закипает. Соответственно, там образуется пар и давление. Это давление выталкивает горячую воду через фильтр (где находится молотый кофе).

Во время этого процесса молотый кофе варится и выходит через трубку в верхнюю часть кофеварки, где вас ждет ароматный напиток.