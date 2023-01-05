В современном мире тяжело представить свой день без чашки горячего кофе. Он помогает проснуться утром и заряжает энергией на весь день.
Как варить кофе в гейзерной кофеварке, читайте в пошаговой инструкции от Фактов ICTV.
Строение гейзерной кофеварки и принцип работы
Если вы впервые пользуетесь кофейником, следует знать, как устроена контрукция гейзерной кофеварки.
Она состоит из пяти основных частей:
- Нижний резервуар для воды.
- Воронка-фильтр.
- Резиновая прокладка-уплотнитель.
- Фильтр-сито.
- Верхняя емкость с металлической трубкой для готового кофе.
Все детали вкручиваются одна за другой.
В общем, гейзерная кофеварка получила свое название не просто так. В основе ее работы лежит простой физический процесс – действие давления пара. Подобный процесс происходит при извержении гейзеров.
Когда мы ставим гейзерную кофеварку на огонь, вода в нижней емкости закипает. Соответственно, там образуется пар и давление. Это давление выталкивает горячую воду через фильтр (где находится молотый кофе).
Во время этого процесса молотый кофе варится и выходит через трубку в верхнюю часть кофеварки, где вас ждет ароматный напиток.
ШАГ 1. Варим кофе в гейзерной кофеварке
На самом деле все просто и просто. Для начала вам нужно раскрутить все пять деталей кофеварки.
В нижний отсек наливаете воду.
Обратите внимание, что на боковой стенке нижней части есть предохранительный клапан. Он служит определенной отметкой для воды (наливать жидкость следует до этого уровня). Если воды будет больше, во время приготовления кофе в кофеварке останется вода.
ШАГ 2. Засыпаем молотый кофе
Теперь возьмите воронку-фильтр и насыпьте в нее молотый кофе.
Закрутите фильтр в нижнюю часть кофеварки.
ШАГ 3. Закручиваем другие детали кофеварки
Когда воронка-фильтр уже стоит на своем месте, закрутите другие детали гейзерной кофеварки: уплотнительную прокладку, фильтр-сито и верхнюю емкость с металлической трубкой для готового кофе.
ШАГ 4. Ставим кофеварку на огонь
Когда гейзерный кофейник будет заправлен, поставьте его на небольшой огонь и ждите вкусный напиток.
Прежде чем ставить кофеварку на плиту, убедитесь, что ваша модель кофейника подходит для таких варочных поверхностей. Если используется газовая плита, убедитесь, что огонь не жжет корпус и не нагревает ручку.
Главное в пользовании гейзерной кофеваркой – осторожность и не оставлять ее на плите без присмотра.
Как приготовить вкусный кофе – секреты
Кажется, все очень просто и понятно: наливаешь воды, добавляет кофе и ставишь на огонь. Однако есть определенные секреты, которые помогут приготовить самый вкусный кофе.
Во-первых, следует придерживаться пропорции. На одну чашку кофе вам нужно залить 200 мл воды и добавить 16 г молотого кофе.
Во-вторых, наливайте в кофеварку не холодную, а теплую воду. Это поможет избавиться от горечи.
В-третьих, включите воображение и добавьте в кофе специй. Это может быть корица, перец или соль. Специи можно добавить как в процессе приготовления, так и в готовый кофе.
Также важно следить за кофе, пока он на плите. Не доводите процесс приготовления к шипению кофейника – это означает, что вся вода уже ушла из нижнего резервуара.
Когда кофеварка начнет булькать, выключите огонь и оставьте кофе на несколько минут. Так вы убережете напиток от перегрева и появления чрезмерной горечи.