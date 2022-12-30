Любую посуду нужно регулярно чистить, особенно ту, которая нагревает жидкости: чайники, кофеварки, кастрюли и т. п.

Особый уход нужно уделять кофеваркам (гейзерным, капельным или туркам). Если кофе вы готовите часто, на посуде появляется накипь и неприятные пятна.

Поэтому Факты ICTV узнали, как почистить капельную кофеварку от накипи.

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Чистим капельную кофеварку от накипи

Накипь нарушает работу прибора, поэтому любой хозяйке следует знать, как почистить капельную кофеварку. Кроме того, этот процесс не занимает много времени.

Очистить кофеварку от накипи помогут как специальные химические средства, так и домашние способы.

Уксус

Чтобы избавиться от накипи, вам понадобится 9% столовый уксус, разведенный с водой в соотношении 1:2.

Полученную смесь залейте в резервуар так, чтобы он был полностью заполнен уксусным раствором. Далее включите капельную кофеварку до половины цикла заваривания и выключите после того, как контейнер для кофе наполнится на 50%.

Оставьте прибор на 60-70 мин. По истечении времени завершите цикл заваривания. После этого слейте уксусный раствор, залейте в кофеварку обычную воду и запустите заваривание.

Если после полного цикла очистки накипь все равно осталась, повторите процедуру еще раз!

Лимонная кислота

Она поможет быстро и эффективно избавиться от накипи на вашей кофеварке:

Промойте ситечко теплой водой и установите его на место. Приготовьте раствор: в отдельную миску вылейте четыре стакана чистой воды и добавьте туда 30 г лимонной кислоты. Залейте готовый раствор в резервуар капельной кофеварки. Смесь должна достать до максимальной отметки на кофеварке. Включите устройство на 10 минут. Оставьте кофеварку на 30 мин. и повторите процедуру. Когда весь раствор перетечет в кувшин для готового кофе, можно сливать лимонную кислоту. Пропустите через капельную кофеварку чистую воду для удаления кислоты и остатков накипи.

Если на фильтре кофеварки осталась накипь, снова приготовьте лимонный раствор и опустите в него фильтр. Держите его там 60 мин., а затем промойте обычной водой.

Ежедневная очистка кофеварки

Если вы кофеман и выпиваете за день несколько чашек этого напитка, уход за кофеваркой должен быть регулярным.

Кроме того, ежедневный уход будет предотвращать появление накипи, распространение бактерий и плесени.

Разберите кофеварку и снимите все элементы. Снятые детали опустите в теплую воду и промойте губкой. Затем промойте их под обычной проточной водой. Далее протрите кофеварку извне с помощью губки, очистите все подставки. Остатки воды или моющих средств протрите влажной тряпкой. Положите все детали на сухое полотенце и оставьте до полного высыхания. Когда все высохнет, соберите электроприбор.

Такая очистка позволит поддерживать капельную кофеварку в чистоте и избежать накипи.