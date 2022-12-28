Идеальное утро трудно представить без чашки свежего и горячего кофе.
Сегодня существует множество способов сварить кофе в домашних условиях. С помощью кофемашины, турки или просто залить растворимый напиток горячей водой. Впрочем, самый популярный вариант – это гейзерная кофеварка или мока.
Как почистить алюминиевую гейзерную кофеварку в домашних условиях, читайте в нашем материале.
Чистим грязную алюминиевую гейзерную кофеварку
Прежде всего, такой прибор нельзя мыть в посудомоечной машине. Алюминиевая посуда достаточно прихотлива, поэтому после посудомойки на вашей кофеварке появятся мелкие царапины, а этот негативно повлияет на процесс приготовление напитка.
Кроме того, алюминиевая гейзерная кофеварка не любит химические моющие средства, они также негативно влияют на покрытие и внешний вид посуды.
Процесс мытья следует начинать после того, как вы заварите кофе:
- Когда гейзерная кофеварка полностью остынет, разберите ее и почистите от кофейной гущи.
- Промойте каждую часть кофемашины теплой водой, удаляя все остатки кофе.
- Тщательно высушите каждую часть, снимите резиновую прокладку и промойте ее.
- После полного высыхания всех частей соберите кофеварку.
- Такой способ очищения следует делать ежедневно или даже несколько раз в день (после каждой чашки кофе).
Как избавиться от накипи
Если вы заметили, что внутри кофеварки начала образовываться накипь, следует воспользоваться народными методами очищения.
Вам понадобится:
- уксус – 1 ст. л;
- лимонная кислота – 1 ст. л;
- вода.
Дальше все просто:
- Заполните нижнюю камеру кофеварки водой. Уровень воды должен доставать до корзины кофейного фильтра.
- Добавьте уксус и лимонный сок.
- Все тщательно перемешайте.
- Оставьте кофеварку в таком состоянии на 2-4 ч. За это время раствор должен полностью расщепить накопленный кальций (т.е. накипь).
- По истечении времени слейте немного раствора и поставьте кофеварку на огонь. Варите раствор несколько минут.
- Снимите кофеварку с огня и дайте ей постоять.
- Когда она остынет, тщательно промойте каждую часть и протрите кофеварку. Детали кофеварки разложите отдельно на чистое полотенце, пока они полностью не высохнут.
- Когда все высохнет, соберите кофеварку.
Очищаем алюминиевую гейзерную кофеварку извне
Если на кофеварке присутствуют черные следы от взаимодействия с огнем и остатками кофе, пользуйтесь таким способом очистки.
- В отдельной миске соедините 3 ст. л. горчичного порошка, соли и уксуса.
- Тщательно перемешайте ингредиенты.
- Возьмите мягкую губку и натрите алюминиевую кофеварку.
- Оставьте средство на 15 мин.
- По прошествии времени помойте кофеварку теплой водой и вытрите.
После такой маски ваша кофеварка будет блестеть как новая копейка.