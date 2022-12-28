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Как почистить гейзерную алюминиевую кофеварку

28 декабря 2022, 16:35
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Кава, гейзерна кавоварка
Источник: Depositphotos

Идеальное утро трудно представить без чашки свежего и горячего кофе.

Сегодня существует множество способов сварить кофе в домашних условиях. С помощью кофемашины, турки или просто залить растворимый напиток горячей водой. Впрочем, самый популярный вариант – это гейзерная кофеварка или мока.

Как почистить алюминиевую гейзерную кофеварку в домашних условиях, читайте в нашем материале.

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Чистим грязную алюминиевую гейзерную кофеварку

Прежде всего, такой прибор нельзя мыть в посудомоечной машине. Алюминиевая посуда достаточно прихотлива, поэтому после посудомойки на вашей кофеварке появятся мелкие царапины, а этот негативно повлияет на процесс приготовление напитка.

Кроме того, алюминиевая гейзерная кофеварка не любит химические моющие средства, они также негативно влияют на покрытие и внешний вид посуды.

Процесс мытья следует начинать после того, как вы заварите кофе:

  1. Когда гейзерная кофеварка полностью остынет, разберите ее и почистите от кофейной гущи.
  2. Промойте каждую часть кофемашины теплой водой, удаляя все остатки кофе.
  3. Тщательно высушите каждую часть, снимите резиновую прокладку и промойте ее.
  4. После полного высыхания всех частей соберите кофеварку.
  5. Такой способ очищения следует делать ежедневно или даже несколько раз в день (после каждой чашки кофе).

Как избавиться от накипи

Если вы заметили, что внутри кофеварки начала образовываться накипь, следует воспользоваться народными методами очищения.

Вам понадобится:

  • уксус – 1 ст. л;
  • лимонная кислота – 1 ст. л;
  • вода.

Дальше все просто:

  • Заполните нижнюю камеру кофеварки водой. Уровень воды должен доставать до корзины кофейного фильтра.
  • Добавьте уксус и лимонный сок.
  • Все тщательно перемешайте.
  • Оставьте кофеварку в таком состоянии на 2-4 ч. За это время раствор должен полностью расщепить накопленный кальций (т.е. накипь).
  • По истечении времени слейте немного раствора и поставьте кофеварку на огонь. Варите раствор несколько минут.
  • Снимите кофеварку с огня и дайте ей постоять.
  • Когда она остынет, тщательно промойте каждую часть и протрите кофеварку. Детали кофеварки разложите отдельно на чистое полотенце, пока они полностью не высохнут.
  • Когда все высохнет, соберите кофеварку.

Очищаем алюминиевую гейзерную кофеварку извне

Если на кофеварке присутствуют черные следы от взаимодействия с огнем и остатками кофе, пользуйтесь таким способом очистки.

  1. В отдельной миске соедините 3 ст. л. горчичного порошка, соли и уксуса.
  2. Тщательно перемешайте ингредиенты.
  3. Возьмите мягкую губку и натрите алюминиевую кофеварку.
  4. Оставьте средство на 15 мин.
  5. По прошествии времени помойте кофеварку теплой водой и вытрите.

После такой маски ваша кофеварка будет блестеть как новая копейка.

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