Идеальное утро трудно представить без чашки свежего и горячего кофе.

Сегодня существует множество способов сварить кофе в домашних условиях. С помощью кофемашины, турки или просто залить растворимый напиток горячей водой. Впрочем, самый популярный вариант – это гейзерная кофеварка или мока.

Как почистить алюминиевую гейзерную кофеварку в домашних условиях, читайте в нашем материале.

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Чистим грязную алюминиевую гейзерную кофеварку

Прежде всего, такой прибор нельзя мыть в посудомоечной машине. Алюминиевая посуда достаточно прихотлива, поэтому после посудомойки на вашей кофеварке появятся мелкие царапины, а этот негативно повлияет на процесс приготовление напитка.

Кроме того, алюминиевая гейзерная кофеварка не любит химические моющие средства, они также негативно влияют на покрытие и внешний вид посуды.

Процесс мытья следует начинать после того, как вы заварите кофе:

Когда гейзерная кофеварка полностью остынет, разберите ее и почистите от кофейной гущи. Промойте каждую часть кофемашины теплой водой, удаляя все остатки кофе. Тщательно высушите каждую часть, снимите резиновую прокладку и промойте ее. После полного высыхания всех частей соберите кофеварку. Такой способ очищения следует делать ежедневно или даже несколько раз в день (после каждой чашки кофе).

Как избавиться от накипи

Если вы заметили, что внутри кофеварки начала образовываться накипь, следует воспользоваться народными методами очищения.

Вам понадобится:

уксус – 1 ст. л;

лимонная кислота – 1 ст. л;

вода.

Дальше все просто:

Заполните нижнюю камеру кофеварки водой. Уровень воды должен доставать до корзины кофейного фильтра.

Добавьте уксус и лимонный сок.

Все тщательно перемешайте.

Оставьте кофеварку в таком состоянии на 2-4 ч. За это время раствор должен полностью расщепить накопленный кальций (т.е. накипь).

По истечении времени слейте немного раствора и поставьте кофеварку на огонь. Варите раствор несколько минут.

Снимите кофеварку с огня и дайте ей постоять.

Когда она остынет, тщательно промойте каждую часть и протрите кофеварку. Детали кофеварки разложите отдельно на чистое полотенце, пока они полностью не высохнут.

Когда все высохнет, соберите кофеварку.

Очищаем алюминиевую гейзерную кофеварку извне

Если на кофеварке присутствуют черные следы от взаимодействия с огнем и остатками кофе, пользуйтесь таким способом очистки.

В отдельной миске соедините 3 ст. л. горчичного порошка, соли и уксуса. Тщательно перемешайте ингредиенты. Возьмите мягкую губку и натрите алюминиевую кофеварку. Оставьте средство на 15 мин. По прошествии времени помойте кофеварку теплой водой и вытрите.

После такой маски ваша кофеварка будет блестеть как новая копейка.