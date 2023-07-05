Угроза аварии на Запорожской атомной станции нависла над Украиной и всем миром. Из-за действий российской армии, которая оккупировала станцию и планирует там террористический акт, все украинцы могут оказаться в страшной опасности.

Если враг все же взорвет ЗАЭС, украинцам нужно знать, как действовать в экстренной ситуации, чтобы спастись.

Ранее мы писали, как подготовиться к взрыву на ЗАЭС. А что же нужно делать с одеждой, загрязненной радиацией — Фактам ICTV рассказал эксперт по выживанию Игорь Молодан.

Что делать с одеждой, загрязненной радиацией

Если во время аварии вы оказались на улице или на предприятии, то нужно срочно приостановить свою работу и в течение 7 минут направиться в укрытие.

Если вы недалеко от своего дома — идите туда. По возвращении с улицы стоит осторожно снять всю одежду, начиная с головы до ног. Снятие обуви и одежды может уменьшить загрязнение на 90%.

— Снимать одежду лучше в рукавицах — это будет безопаснее. Кроме того, раздевайтесь не в квартире, а в подъезде или тамбуре. То есть за пределами своего жилья, — советует эксперт по выживанию.

Далее всю зараженную одежду необходимо переместить в один изолированный контейнер. Это может быть специальный или обычный полиэтиленовый пакет, который нужно закрутить, чтобы одежда не излучала радиацию.

— Пакет с загрязненной одеждой ни в коем случае нельзя хранить в квартире, лучше оставьте его за пределами дома. В подъезде или на улице. Грязная одежда будет фонить, поэтому хранить ее в квартире нельзя, — советует Игорь Молодан.

Храните пакеты с одеждой для дальнейшей утилизации, которую, вероятнее, потом будут проводить спасатели или специалисты.

После того, как вы разденетесь и оставите одежду в безопасном месте, нужно принять душ или помыть все открытые участки кожи, которые контактировали с воздухом.

Обмывать тело нужно теплой водой с мылом.

Помните, что к моменту эвакуации вы должны находиться в комнате с самыми необходимыми вещами и продуктами. Не выходите на улицу, не открывайте окна или двери в своем доме без необходимости. Кроме этого, держитесь как можно дальше от ручек, картин, стен, подоконников, ведь радиационная пыль будет оседать на них.

Следите за информацией через радио, интернет или телевизор об эвакуационных мероприятиях в безопасные места. Эвакуация будет проводиться по решению областной военной администрации.