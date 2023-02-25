Многие привыкли держать дома самые разные растения. Однако некоторые из них очень опасны, потому что могут быть сильными аллергенами или вызвать повреждение кожи. Какие вазоны нельзя держать дома – читайте в материале.
Какие вазоны нельзя держать дома
- Диффенбахия. Популярное растение имеет едкий сок, который при попадании в организм негативно влияет на пищеварение и затрудняет дыхание. Также может вызвать ожог, если сок попадет на кожу.
- Аглаонема. Еще один вазон, который есть чуть ли не у каждого. Это растение похоже на диффенбахию, ведь они обе принадлежат к одному семейству ароидных, родом из американских тропиков. Ее нужно держать только в недосягаемых местах для домашних животных и детей, ведь вызывает сильную аллергическую реакцию.
- Молочай. Содержит в своих стеблях сок, который вызывает ожоги, попадая на слизистую. Также вызывает головокружение и сильную тошноту.
- Цикламен. Цветущий вазон, который тоже несет опасность для здоровья. Сок из стебля может привести к раздражению слизистой, отекам, боли в горле.
- Олеандр. Цветущее дерево вызывает серьезную аллергию и отравление.
- Азалия. Тошнота и аллергия.
- Фикус. Один из красивейших вазонов, которым стилизуют интерьеры квартир. Однако молочко из фикуса вызывает раздражение кожи и отек.
- Плющ. Его листья могут стать причиной отравления кошек, которых привлекает сочная зелень растения.
Какие вазоны нельзя держать в доме: приметы
Существует много народных поверий, по которым некоторые растения способны привлечь неудачи в дом. К ним относятся:
- Кактус. Разрушает хорошие отношения, любовь, привлекает алкоголизм.
- Плющ. Плохой вазон для одинокой женщины, ведь стебли мешают ей найти мужчину.
- Фиалка. Это растение называют цветком богатства (через цвет). Однако ее трактуют как предвестницу брака по расчету, а не по любви.
- Фикус. Его называют вазоном вдовы. Считают, что таким образом жены, которые ухаживают за фикусом, могут спустя некоторое время похоронить любимого.
- Тещин язык. Способствует мужской измене.
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