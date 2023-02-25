Многие привыкли держать дома самые разные растения. Однако некоторые из них очень опасны, потому что могут быть сильными аллергенами или вызвать повреждение кожи. Какие вазоны нельзя держать дома – читайте в материале.

Какие вазоны нельзя держать дома

Диффенбахия. Популярное растение имеет едкий сок, который при попадании в организм негативно влияет на пищеварение и затрудняет дыхание. Также может вызвать ожог, если сок попадет на кожу. Аглаонема. Еще один вазон, который есть чуть ли не у каждого. Это растение похоже на диффенбахию, ведь они обе принадлежат к одному семейству ароидных, родом из американских тропиков. Ее нужно держать только в недосягаемых местах для домашних животных и детей, ведь вызывает сильную аллергическую реакцию. Молочай. Содержит в своих стеблях сок, который вызывает ожоги, попадая на слизистую. Также вызывает головокружение и сильную тошноту. Цикламен. Цветущий вазон, который тоже несет опасность для здоровья. Сок из стебля может привести к раздражению слизистой, отекам, боли в горле. Олеандр. Цветущее дерево вызывает серьезную аллергию и отравление. Азалия. Тошнота и аллергия. Фикус. Один из красивейших вазонов, которым стилизуют интерьеры квартир. Однако молочко из фикуса вызывает раздражение кожи и отек. Плющ. Его листья могут стать причиной отравления кошек, которых привлекает сочная зелень растения.

Какие вазоны нельзя держать в доме: приметы

Существует много народных поверий, по которым некоторые растения способны привлечь неудачи в дом. К ним относятся:

Кактус. Разрушает хорошие отношения, любовь, привлекает алкоголизм. Плющ. Плохой вазон для одинокой женщины, ведь стебли мешают ей найти мужчину. Фиалка. Это растение называют цветком богатства (через цвет). Однако ее трактуют как предвестницу брака по расчету, а не по любви. Фикус. Его называют вазоном вдовы. Считают, что таким образом жены, которые ухаживают за фикусом, могут спустя некоторое время похоронить любимого. Тещин язык. Способствует мужской измене.