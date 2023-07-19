Instagram уже давно запустил функционал анонимных вопросов в сториз. Это отличный способ для продвижения, который часто применяют блогеры и СММ, чтобы поднять охват, а также полезный функционал для знакомства новых подписчиков с вами.

Если вы еще не успели познакомиться с функционалом анонимных вопросов в Instagram, Факты Life подготовили инструкции, как это сделать.

Однако еще в начале разрушим ваши иллюзии, ведь анонимные вопросы в Instagram совсем не анонимны. Дело в том, что пользователь, которому вы отвечаете на вопросы через форму в сториз, видит, кто именно это пишет.

Поэтому прежде чем писать признания — приятные и не очень, дважды подумайте.

Как создать анонимные вопросы – инструкция

Заходим в функционал сториз в Instagram. Выбираем себе хороший фон для функционала вопросов. Далее шагаем к Наклейкам, там ищем стикер с надписью Вопрос и нажимаем на него. Затем нужно написать наш вопрос, чтобы получить ответ. Многие в той форме, наоборот, предлагают, чтобы подписчики им задавали вопросы. По своему вкусу вы можете изменить цвет формы, нажимая на нее.

Как отвечать на анонимные вопросы в Instagram

Если кто-то ответил на вопрос, то вы получите оповещение в соответствующем разделе. Нажимаете на него, и у вас высвечиваются вопросы или ответы на ваш призыв.

Вы можете ответить пользователю в личные сообщения, если выберите первый вариант, расположенный слева внизу экрана.

Однако вы можете поделиться ответом и со всеми пользователями. Внизу справа вам будет предложено сделать репост. Нажимаете на него, и у вас высвечивается функционал сториз. Далее оформляете по своему вкусу и публикуете. Со своей стороны пользователь, который вам писал ответ или встречный вопрос, получит о репосте оповещение.