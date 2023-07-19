Instagram вже давно запустив функціонал анонімних запитань у сториз. Це чудовий спосіб для просування, який часто застосовують блогери та СММ, щоб підняти охоплення, а також корисний функціонал для знайомства нових підписників із вами.

Якщо ви ще не стигли познайомитися з функціоналом анонімних запитань в Instagram, то Факти Life підготували інструкції, як це зробити.

Проте ще на початку зруйнуємо ваші ілюзії, адже анонімні запитання в Instagram зовсім не анонімні. Річ у тім, що користувач, якому ви відповідаєте на запитання через форму в сториз, бачить, хто саме це пише.

Тому перш ніж писати зізнання – приємні й не дуже, двічі подумайте.

Як створити анонімні запитання – інструкція

Заходимо в функціонал сториз в Instagram. Обираємо собі красиве тло для функціоналу запитань. Далі крокуємо до наклейок, там шукаємо стікер із написом Запитання і тицяємо на нього. Потім потрібно написати наше запитання, щоб отримати відповідь. Багато хто у тій формі, навпаки, пропонує, щоб підписники ставили запитання йому . На свій смак ви можете змінити колір форми, натискаючи на неї.





Як відповідати на анонімні запитання в Instagram

Якщо хтось вам відповів на запитання, то ви отримаєте оповіщення у відповідному розділі.

Натискаєте на нього, і у вас висвічуються запитання чи відповіді на ваш заклик.

Ви можете відповісти користувачу в особисті повідомлення, якщо оберете перший варіант, розташований ліворуч внизу екрана.

Проте можете поділитися відповіддю і з усіма користувачами. Внизу праворуч вам буде запропоновано зробити репост. Натискаєте на нього, і у вас висвічується функціонал сториз. Далі оформлюєте на свій смак і публікуєте. Зі свого боку користувач, який вам писав відповідь чи зустрічне запитання, отримає про ваш репост сповіщення.