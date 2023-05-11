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Как правильно разогреть булочку в микроволновке, чтобы она не сгорела

11 мая 2023, 14:00
Асоян Карина редактор ленты
Как разогреть булочку в микроволновке
Источник: Unsplash

Вчерашнюю выпечку можно освежить с помощью микроволновой печи. Однако, если делать это неправильно, продукт может потерять свой вкус, сгореть или стать жестким.

Чтобы этого не случилось, Факты ICTV собрали несколько советов, как правильно разогреть булочку и другую выпечку в микроволновке.

Как разогреть булочку в микроволновке

як розігріти булочку в мікрохвильовці

  1. Во время разогрева выпечку обязательно нужно увлажнять. Для этого налейте в стакан воду и поставьте вместе с выпечкой в микроволновку на 40 секунд. Жидкость будет испаряться и таким образом сохранит продукт в свежем состоянии.
  2. Разогревать нужно на низкой мощности — от 30 до 50%.
  3. Если ваша булочка или другое изделие пригорает, положите сверху пергаментную бумагу.
  4. Нагревайте выпечку короткими периодами. Лучше всего – по 8 секунд за один раз. Делать это нужно, пока изделие не обретет нужную температуру.
  5. Важно помнить, что выпечку лучше разогревать в посуде без крышки, ведь иначе она может потерять текстуру.
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