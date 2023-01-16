В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объяснили, какие документы нужно иметь водителю при выезде за границу. Списком они поделились в своем Telegram-канале.
Чтобы пересечь границу на собственном авто, необходимо иметь следующие документы:
- водительское удостоверение международного образца;
- техпаспорт;
- опознавательный знак Украины на авто (наклейка UA);
- государственный номерной знак на авто (индивидуальный номерной знак действует только на территории Украины);
- международную страховку Зеленая карта.
Если вы за рулем не своего авто, дополнительно необходимо иметь:
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- доверенность на право вождения автомобиля с пометкой о разрешении владельца на выезд за границу;
- или временный регистрационный талон о праве управления автомобилем.