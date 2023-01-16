В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объяснили, какие документы нужно иметь водителю при выезде за границу. Списком они поделились в своем Telegram-канале.

Чтобы пересечь границу на собственном авто, необходимо иметь следующие документы:

водительское удостоверение международного образца;

техпаспорт;

опознавательный знак Украины на авто (наклейка UA);

государственный номерной знак на авто (индивидуальный номерной знак действует только на территории Украины);

международную страховку Зеленая карта.

Если вы за рулем не своего авто, дополнительно необходимо иметь:

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