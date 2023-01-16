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Какие документы нужны для выезда за границу на авто — список

16 января 2023, 09:44
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
водій, машина, авто
Источник: Pexels

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объяснили, какие документы нужно иметь водителю при выезде за границу. Списком они поделились в своем Telegram-канале.

Чтобы пересечь границу на собственном авто, необходимо иметь следующие документы:

  • водительское удостоверение международного образца;
  • техпаспорт;
  • опознавательный знак Украины на авто (наклейка UA);
  • государственный номерной знак на авто (индивидуальный номерной знак действует только на территории Украины);
  • международную страховку Зеленая карта.

Если вы за рулем не своего авто, дополнительно необходимо иметь:

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  • доверенность на право вождения автомобиля с пометкой о разрешении владельца на выезд за границу;
  • или временный регистрационный талон о праве управления автомобилем.
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