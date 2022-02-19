Омыватель стекла — необходимая вещь в любое время года. От его качества зависит чистота стекол и фар автомобиля.

Важным критерием в выборе стеклоомывающей жидкости является ее морозоустойчивость, что актуально в холодную погоду.

Порой случается так, что даже дорогой омыватель, при заявленной устойчивости к 30 градусам мороза, начинает подмерзать уже при -10 °С. Тогда автомобилисты и задаются вопросом: как же сделать омыватель стекла своими руками?

Факты ICTV подобрали несколько вариантов приготовления стеклоомывающей жидкости в домашних условиях.

Как сделать омыватель стекла: способ с уксусом

Такой вариант подходит только для суровых зим с температурой воздуха ниже -10 °С. Дело в том, что в этом рецепте используется уксус, неприятный запах которого может ощущаться в салоне автомобиля при более высокой температуре.

Чтобы приготовить такую незамерзайку, необходимо смешать воду и белый уксус в пропорции 3:1. Для 1 литра жидкости вам понадобится 750 мл воды и 250 мл уксуса.

Незамерзайка из средства для мытья окон

Еще один действенный рецепт приготовления стеклоомывателя. Вам необходимо смешать воду со средством для очистки стекла в пропорции 2:1 (две части воды и одна часть средства).

Существует другой вариант этого рецепта: на каждый литр воды добавляйте по 65 мл чистящего средства. Накройте крышкой и хорошо взболтайте жидкость, чтобы тщательно перемешать и соединить компоненты.

Средство для очистки стекла нужно выбирать такое, которое как можно меньше пенится и не создает потеки. Это главный залог чистоты ваших стекол.

Стеклоомыватель с аммиаком и средством для мытья посуды

Чтобы сделать незамерзайку объемом примерно в один литр, нужно около половины чайной ложки средства для мытья посуды и 30 мл аммиака смешать в литре воды.

Работайте только в проветриваемом помещении и в перчатках, так как аммиачные испарения опасны. Также не следует добавлять большое количество средства для мытья посуды, иначе незамерзайка получится слишком густой.

Важно! Второй и третий способы не подходят для температур ниже 0 °С. Тогда как же сделать зимний омыватель стекла? Ответ прост: помимо прочих ингредиентов нужно добавить спирт (в пределах 60-70 мл на литр воды)!

Чем больше его концентрация и градус, тем морозоустойчивее будет жидкость. Если она все равно замерзает, нужно добавить еще одну порцию спирта.

Для таких целей рекомендуется использовать этиловый спирт. А вот метанолом пользоваться не рекомендуется — он чрезвычайно опасен для здоровья!

Не советуют также использовать большое количество спирта: в салоне автомобиля в таком случае будет сильный запах, от которого нетрудно опьянеть.

Перед использованием самодельный омыватель стекла всегда нужно проверять: поместить на ночь в морозильную камеру, чтобы выяснить, не замерзает ли он. Пренебрегать этим пунктом не стоит, чтобы не повредить детали машины.

Не забудьте протереть тряпкой, смоченной домашней незамерзайкой, небольшой участок автомобильного стекла: если на нем не останется разводов и потеков, то ваш стеклоомыватель готов к использованию.