Омивач скла — необхідна річ у будь-яку пору року. Від його якості залежить чистота скла та фар автомобіля.

Важливим критерієм у виборі склоомивальної рідини є морозостійкість, що актуально в холодну погоду.

Іноді трапляється так, що навіть дорогий омивач, із заявленою стійкістю до 30 градусів морозу, починає підмерзати вже за -10 °С. Тоді автомобілістів цікавить питання: як же зробити омивач скла своїми руками?

Факти ICTV підібрали кілька варіантів приготування склоомивальної рідини в домашніх умовах.

Як зробити омивач скла: спосіб з оцтом

Такий варіант підходить тільки для суворих зим із температурою повітря, нижчою за -10 °С. Річ у тому, що в цьому рецепті використовується оцет, неприємний запах якого може відчуватися в салоні автомобіля за вищої температури.

Щоб приготувати таку незамерзайку, необхідно змішати воду та білий оцет у пропорції 3:1. Для 1 літра рідини вам знадобиться 750 мл води та 250 мл оцту.

Незамерзайка із засобу для миття вікон

Ще один дієвий рецепт приготування склоомивача. Вам необхідно змішати воду із засобом для очищення скла у пропорції 2:1 (дві частини води та одна частина засобу).

Існує інший варіант цього рецепту: на кожен літр води додавайте по 65 мл засобу для очищення. Накрийте кришкою та добре збовтайте рідину, щоб ретельно перемішати та з’єднати компоненти.

Засіб для очищення скла потрібно обирати такий, який якнайменше піниться і не створює розводів. Це головна запорука чистоти вашого скла.

Склоомивач з аміаком та засобом для миття посуду

Щоб зробити незамерзайку об’ємом приблизно один літр, потрібно близько половини чайної ложки засобу для миття посуду і 30 мл аміаку змішати в літрі води.

Працюйте тільки в приміщенні, що провітрюється, і в рукавичках, оскільки аміачні випари небезпечні. Також не варто додавати велику кількість засобу для миття посуду, інакше незамерзайка вийде занадто густою.

Важливо! Другий і третій способи не підходять для температури, нижчої від 0 °С. Як тоді зробити зимовий омивач скла? Відповідь проста: крім інших інгредієнтів, потрібно додати спирт (у межах 60-70 мл на літр води)!

Чим більша його концентрація і градус, тим морозостійкішою буде рідина. Якщо вона все одно замерзає, варто додати ще одну порцію спирту.

Для таких цілей рекомендується використовувати етиловий спирт. А ось метанолом користуватися не рекомендується — він надзвичайно небезпечний для здоров’я!

Не радять також використовувати велику кількість спирту: в салоні автомобіля в такому випадку буде сильний запах, від якого не важко сп’яніти.

Перед використанням саморобний омивач скла завжди потрібно перевіряти: помістити на ніч у морозильну камеру, щоб з’ясувати, чи він не замерзає. Нехтувати цим пунктом не варто, щоб не пошкодити деталі машини.

Не забудьте протерти ганчіркою, змоченою домашньою незамерзайкою, невелику ділянку автомобільного скла: якщо на ньому не залишиться розводів, то ваш склоомивач готовий до використання.