В Украине появилась онлайн-карта, которая показывает АЗС Киева с наличием топлива. Пока сервис работает только с заправками столицы. Из-за временного бензинового дефицита эта карта будет очень актуальной.

Новинку создал Департамент информационно-коммуникационных технологий КМГА. Всего за четыре дня карту оценило более 1,5 млн пользователей сети. Сервис позволяет выбрать, АЗС каких сетей будут отображаться на карте: KLO, OKKO, Grand Petrol, BRMS, Socar, WOG.

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С помощью карты пользователь может выбрать ближайшую к нему заправку и нажать на нее — сервис отобразит точный адрес, а также поможет составить маршрут.

Сейчас украинцам доступны многие полезные приложения — от различных карт до приложений, которые помогут следить за финансами. Этот вопрос особенно актуальный, учитывая финансовую нестабильность в стране на фоне войны с Россией. Аналогом тетрадок с затратами может стать смартфон — достаточно скачать одно из сотен приложений, которое поможет держать свои финансы под контролем.

Водителям также нужно быть осторожными на дорогах — нарушение законов может оставить владельца авто без колес. К примеру, транспорт могут конфисковать за прямоток или же за агрессивную езду. Такие правила ввели в Белой Церкви и Днепре.