Если машина заглохла летом, весной или осенью, можно спокойно ждать помощи часами. А вот зимой, сидя в холодной машине, можно изрядно пострадать. И не только получить обморожение. Особенно, если вы отправились в дальний путь и рядом нет помощи. Или авто заглохло в поле или посреди леса, где редко проезжают машины. Ведь в мороз человек может замерзнуть за два часа. Поэтому каждый водитель просто обязан знать, как согреться в автомобиле зимой. Если следовать советам специалистов и опытных водителей, ничего плохого не случится.

— Главное, если вы оказались в беде, машина заглохла, а на улице холод, — не отчаивайтесь и не паникуйте. Сразу же позвоните спасателям и пришлите свои геоданные через один из мессенджеров родным, близким и знакомым, — советует спикер патрульной полиции Закарпатья, путешественник и водитель с многолетним стажем Эрнест Завадский.

И не сидите сложа руки. Следует действовать. Утеплите окна и двери машины. Известно, что через стекло происходит самая большая потеря тепла. Вам понадобится широкий скотч и любая бумага, даже туалетная. Или старые газеты. Их нужно приложить ко всем щелям и заклеить, чтобы холод не проникал в салон. В дверях бумагу можно просто защемить.

– Утеплить машину поможет снег. Спасатели советуют водителям всегда иметь с собой саперную лопатку. Ею нужно набрасывать снег вокруг авто – до уровня дверного порога. Так холод не проникнет в салон через дно машины, – добавляет мужчина.

Для прогревания салона могут подойти свечи. Воздух нагреется быстрее, если осторожно зажечь их сразу несколько. Не стоит это делать слишком долго, потому что во время горения свечи забирают кислород, а в машине заклеены щели. Кроме того, надо следить, чтобы они не упали и не произошло пожара.

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Безопаснее – согреться у костра на улице. Его можно развести недалеко от машины.

– Идеально, если в машине будут куски древесины. Из них можно развести огонь. Или поискать где-то рядом с дорогой хворост. Костер прекрасно согреет. Возле него можно еще и просушить вещи, если есть такая потребность, – советует Завадский.

Опытные водители всегда в дорогу в холодное время года берут с собой термос с горячими напитками. Это может быть чай или компот. Алкоголь пить не стоит, потому что он не согревает. Наоборот, может навредить. Под его действием человек может уснуть или же потерять контроль над ситуацией, чего ни в коем случае на холоде допускать нельзя.

Врачи не советуют пить и кофе, потому что он может нарушить кровообращение и сужает сосуды. Зато хорошо бодрит. Так что, если чувствуете сонливость, несколько глотков кофе можно выпить.

— Еще одна рекомендация от медиков — использовать и иметь с собой перцовые пластыри, которые обычно применяются в медицинских целях. Очень действенно их использовать, чтобы согреться на холоде. Они большие, можно наклеить их на грудь или на спину, – говорит Завадский.

Чтобы разогнать кровь по телу и согреться, важно двигаться. В холодной машине постоянно растирайте руки и ноги. Они не должны неметь. Можно быстро ходить вокруг машины или делать зарядку.

Пассажирам и водителю заглохшей машины нужно хорошо утеплиться. Найдите в машине вещи, в которые можно укутаться. Хорошо, если там будет плед или одеяло. В тепле должна быть и голова.

– Также заботьтесь о ногах. Следует иметь с собой кусочки фольги. Ее нужно положить под стельки, и она будет выполнять функцию теплоотражателя. Тепло из обуви через подошву не будет выходить наружу, холод не проникнет внутрь и ноги не замерзнут, – говорит водитель.

Еще один совет: возьмите с собой в дорогую специальную термохимическую грелку. Ею достаточно потрясти, и она нагревается сама. Тепло держит несколько часов. Ее можно положить в карман, обувь или перчатки.

Чтобы не произошло беды в дороге, машина ехала и не глохла, водителю следует заботиться о ней. Важно следить, чтобы она была исправной, хорошо работал двигатель и был заряжен аккумулятор. Потому что проблему лучше предупредить, чем бороться с ней.